杜特蒂向美國要2000萬劑疫苗 「不給就讓美軍滾蛋」

菲律賓總統杜特蒂要求美國提供2000萬劑疫苗。（美聯社）

新冠疫情仍肆虐全球，在病毒株不斷變異之下，各國紛紛加快大規模接種疫苗 時程。亞洲方面，新加坡成為首個買到疫苗的國家後，菲律賓也亟欲獲得疫苗，總統杜特蒂26日揚言，如果美國 不運來2000萬劑疫苗，就要下令終止美菲雙邊的「訪問部隊協議」（VFA），趕走駐菲美軍。

當地媒體星報報導，杜特蒂26日晚與新冠工作小組開會，並表示「要是美國沒辦法運來最少2000萬劑疫苗，那最好滾蛋。沒有疫苗，就不准留下。」發言獲得在場官員支持。

菲國政府先前曾計畫像輝瑞藥廠採購1000萬劑疫苗，但沒有下文。據報導，菲國目前僅掌握260萬劑英國阿斯特捷利康疫苗，且是由民營產業捐贈，政府迄今尚未與任何歐美藥廠簽下採購合約。

杜特蒂用來當做籌碼的「訪問部隊協議」，允許美軍在菲國舉行軍演，並提供技術協助；一旦遭廢止，美軍將無法繼續派駐菲國。杜特蒂今年2月就曾下令終止協議，其間兩度暫緩廢除。

伊朗 已逾119萬5000例確診

與美國針對疫苗產生摩擦的，還有中東國家伊朗，總統羅哈尼26日表示，華盛頓當局要求伊朗必須透過美國銀行業者購買疫苗，讓人擔心款項可能遭沒收。

美國總統川普2018年單方面退出與伊朗的核子協議後，對伊朗實施制裁，使伊朗在包含美國在內的多國資產遭凍結。羅哈尼表示，美國財政部外國資產管制辦公室原先表示，醫療相關轉帳「不會有問題」，但「後來表示這筆錢得先透過美國銀行，才能轉去」購買疫苗。

理論上，醫藥用品是免除在制裁之外，但實際上，國際性銀行傾向拒絕和伊朗有關的交易，以避免蒙受起訴風險。

伊朗已有119萬5000例確診，5萬4500多人染疫病故，是中東疫情最嚴重的國家。衛生部長納馬基本月稍早表示，已預訂了約1680萬劑疫苗。

日現2變種病毒案例 韓1染疫亡

日本又出現兩起變種病毒確診病例，其中一人自倫敦返國，另一名患者為其家人。日本宣布26日起，暫停外籍人士入境申請，形同鎖國；不過禁令排除先前11個達成「商務人士往來協議」的國家和地區。

在南韓，政府27日宣布，在全國實施的聖誕元旦假期特別防疫措施，暫時維持原狀；首爾首都圈執行的2.5級防疫措施，則延長至明年1月3日，並未調高等級至封城。不過，一名自英國入境的8旬韓籍老翁死亡，遺體驗出新冠病毒，當局仍在確認他是否因變種病毒致死。