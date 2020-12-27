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英法邊境數千貨車等病毒篩檢 司機閒到用「空罐排聖誕樹」

編譯中心／綜合26日電
卡車司機們在英國東南部肯特郡城鎮福克斯通一處貨運站苦等，一名波蘭駕駛無聊到以啤酒空罐疊聖誕樹。（取材自MailOnline）
卡車司機們在英國東南部肯特郡城鎮福克斯通一處貨運站苦等，一名波蘭駕駛無聊到以啤酒空罐疊聖誕樹。（取材自MailOnline）

英國出現傳染性更強的變種新冠病毒後，全球多地對英封關，法國也一度關閉英法海底隧道，造成數以萬計來往兩國的貨車被迫滯留英國邊境，在聖誕節前，仍有逾4000名貨車司機在邊境苦等病毒檢測。不過不少民眾展現溫情，從高速公路陸橋「空投」物資給司機。

中央社引述法新社報導，法國同意對英開放跨英吉利海峽交通後，要求從英國入境者必須通過篩檢，導致多達1萬輛卡車一度塞在公路和曼斯頓（Manston）機場跑道等待篩檢。

英國軍方早已派300人到現場協助篩檢工作，英國國防部25日又加派800名軍人協助檢測。英國當局說，截至26日下午已有1萬多人接受篩檢，僅24人結果為陽性反應。當局也為約5000名滯留的司機提供食物及其他物資。

英國東南部肯特郡居民向司機送贈必需品。（路透）
英國東南部肯特郡居民向司機送贈必需品。（路透）

另據英國「每日郵報」網站報導，多佛港所在的英國肯特郡，不少卡車司機們滯留在貨運站苦等，一名波蘭駕駛甚至無聊到以啤酒空罐疊聖誕樹。不過當地也有不少熱心居民伸出援手，從高速公路陸橋往下向貨車司機遞送食物、水果、瓶裝水及廁紙等物資，以解燃眉之急。

法國方面，加萊港也有數千司機受困，法國交通部長推文說，已向司機送出上千份平安夜餐點。加萊港營運負責人說：「25日有1000輛卡車從英國多佛跨境。截至晚間6時，有1400輛卡車自英國到此。」他表示，相信所有滯留貨車27日可順利通關。

英國 篩檢 邊境

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