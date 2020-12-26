英國變種病毒擴散！日本、法國也出現病例

戴著防護裝備的南韓首爾醫務人員24日進行病毒檢測工作。（美聯社）

英國 變種新冠病毒「B.1.1.7」擴大感染，愈來愈多國家傳出病例，包括日本 、法國首度出現案例；英國國內方面，倫敦預測有三分之二病例屬於變種病毒。英國倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）傳染病數學模型中心示警，B.1.1.7傳染力增加56％，呼籲應加速施打疫苗。

英國國家統計局（ONS）報告指出，變種病毒提升感染率，英格蘭每85人便有1人確診新冠肺炎，一周新增近65萬人確診，較前一周增加約8萬人，其中倫敦和英格蘭東南部的確診者中，約三分之二均是感染變種病毒。26日開始，英格蘭40%地區會列入第4級防疫級別，專家呼籲民眾遵守限制令，以免疫情 反彈。

英最大檢測實驗室 1/3成員隔離

英國最大規模的新冠病毒檢測實驗室「燈塔實驗室」也傳出疫情，所有出現病徵或病毒檢測呈陽性的員工都已自我隔離。據英媒報導，實驗室內4組科研團隊中3組有確診個案，部分行政、倉儲人員也染疫，目前仍不清楚共多少人染疫，但一名工作人員透露，一支70人的科研團隊，約20人都正在隔離。

另據BBC報導，法國衛生部表示，一名19日從英國抵達土爾市的法國國民，感染變種病毒，目前自行隔離中。

日、韓、印尼 確診新高

日本疫情嚴峻，25日至少新增3791例確診病例，再創新高。此外，日本厚生勞動大臣田村憲久25日晚間召開記者會表示，從英國返回日本的5人身上，查出變種新冠病毒，為日本境內首見。

南韓方面，新增1241例確診後再度刷新單日最高紀錄；不僅在人口稠密的首爾首都圈，非首都圈地區近期也傳出各種群聚感染，感染路徑不明病例達28%，疫情恐將進一步惡化。南韓27日將決定是否啟動最高防疫響應級別三級。

印尼衛生部數據顯示，25日通報新增258起死亡病例，創下單日新高紀錄，全國累計染疫喪命總數達到2萬847人。

加國華人護理院 半數染疫

正處於新冠肺炎第二波的加拿大，近期再度面對護理院爆疫潮。位於安大略省多倫多的恒福護理院，已有近半院友確診，須由醫院緊急接管。恒福護理院共有254名長期院友，截至24日已有121人確診，染疫死亡則達26人，同時有49名工作人員確診。這間護理院院友大多是華裔，事態發展引起華人社區關注。