我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

英國變種病毒擴散！日本、法國也出現病例

編譯中心／綜合25日電
戴著防護裝備的南韓首爾醫務人員24日進行病毒檢測工作。（美聯社）
戴著防護裝備的南韓首爾醫務人員24日進行病毒檢測工作。（美聯社）

英國變種新冠病毒「B.1.1.7」擴大感染，愈來愈多國家傳出病例，包括日本、法國首度出現案例；英國國內方面，倫敦預測有三分之二病例屬於變種病毒。英國倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）傳染病數學模型中心示警，B.1.1.7傳染力增加56％，呼籲應加速施打疫苗。

英國國家統計局（ONS）報告指出，變種病毒提升感染率，英格蘭每85人便有1人確診新冠肺炎，一周新增近65萬人確診，較前一周增加約8萬人，其中倫敦和英格蘭東南部的確診者中，約三分之二均是感染變種病毒。26日開始，英格蘭40%地區會列入第4級防疫級別，專家呼籲民眾遵守限制令，以免疫情反彈。

英最大檢測實驗室 1/3成員隔離

英國最大規模的新冠病毒檢測實驗室「燈塔實驗室」也傳出疫情，所有出現病徵或病毒檢測呈陽性的員工都已自我隔離。據英媒報導，實驗室內4組科研團隊中3組有確診個案，部分行政、倉儲人員也染疫，目前仍不清楚共多少人染疫，但一名工作人員透露，一支70人的科研團隊，約20人都正在隔離。

另據BBC報導，法國衛生部表示，一名19日從英國抵達土爾市的法國國民，感染變種病毒，目前自行隔離中。

日、韓、印尼 確診新高

日本疫情嚴峻，25日至少新增3791例確診病例，再創新高。此外，日本厚生勞動大臣田村憲久25日晚間召開記者會表示，從英國返回日本的5人身上，查出變種新冠病毒，為日本境內首見。

南韓方面，新增1241例確診後再度刷新單日最高紀錄；不僅在人口稠密的首爾首都圈，非首都圈地區近期也傳出各種群聚感染，感染路徑不明病例達28%，疫情恐將進一步惡化。南韓27日將決定是否啟動最高防疫響應級別三級。

印尼衛生部數據顯示，25日通報新增258起死亡病例，創下單日新高紀錄，全國累計染疫喪命總數達到2萬847人。

加國華人護理院 半數染疫

正處於新冠肺炎第二波的加拿大，近期再度面對護理院爆疫潮。位於安大略省多倫多的恒福護理院，已有近半院友確診，須由醫院緊急接管。恒福護理院共有254名長期院友，截至24日已有121人確診，染疫死亡則達26人，同時有49名工作人員確診。這間護理院院友大多是華裔，事態發展引起華人社區關注。

全球疫情表
全球疫情表
墨西哥24日啟動新冠疫苗接種，首批接種者為2900多名參與一線抗疫的醫護人員。首...
墨西哥24日啟動新冠疫苗接種，首批接種者為2900多名參與一線抗疫的醫護人員。首批3000劑輝瑞疫苗23日運抵當地，預計下周再收到 5萬劑疫苗。（新華社）

英國 日本 疫情

上一則

巴黎聖母院火災後「首次報佳音」 戴頭盔演唱

下一則

英歐貿協剩3關 各國大使聖誕加班審查

延伸閱讀

防範變種病毒 倫敦赴台旅客將集中檢疫

防範變種病毒 倫敦赴台旅客將集中檢疫
法現首例變種病毒！男子由倫敦返回法國

法現首例變種病毒！男子由倫敦返回法國
日本5人染英國變種新冠病毒 官方危機感強

日本5人染英國變種新冠病毒 官方危機感強
遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據

遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據

熱門新聞

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49
英相強生19日召開臨時記者會，宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。(美聯社)

出現傳播更快變種病毒株 英相宣布倫敦警報升級

2020-12-19 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」