奈及利亞疑有第3款變種病毒 與英國、南非不同

非洲疾病管制暨預防中心表示，在奈及利亞發現另一種新的變種病毒株。（路透）

英國和南非 的變種病毒，讓全球疫情 再拉警報，不過非洲疾管局24日表示，奈及利亞也出現另一型變種病毒。疾管局主任指出，「這種病毒的種系（lineage）與英國及南非的病毒種系不同」，但目前還需要進行更多調查。

非洲疾管局主任恩肯加松（John Nkengasong）在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）進行線上記者會時指出，另一種新冠新變種病毒似乎已在奈及利亞出現。

恩肯加松還說：「我們在奈及利亞看到的那種（病毒）具有501突變，這是基於目前相當有限的資料。」他指的是名為501.V2的新變種病毒，南非公衛官員18日宣布當地發現這種病毒。

南非疫情在12月初開始重燃，從每日不到3000起確診病例，遽增至逾9500起。

另外德國「巴登符騰堡省」發出聲明，表示發現一名旅客感染了英國的變種病毒，也是德國首起病例。

已無新冠症狀 法總統結束隔離

法國總統府艾里賽宮今天表示，總統馬克宏在確診感染新冠肺炎一周後，目前已無症狀。艾里賽宮指出，馬克宏已不再需要繼續隔離。

日本 新增、重症病患 雙創新高

讀賣新聞報導，日本24日新增確診3332例，超過昨天新增的3267例，創新高紀錄。此外，重症患者人數達644人，也是最高紀錄。今天東京都通報新增確診888例創新高，其他包括千葉縣、神奈川縣與愛知縣等處，新增病例也都創新高紀錄。就在日本政府呼籲盡量不要辦超過5人的聚餐以避免疫情擴大之際，前IT與科技大臣竹本直一，因日前參加一場約80人的募款餐會確診住院。

義新冠病患500遺屬 告官求償1億

義大利一個由新冠肺炎死者家屬約500人所組成的訴訟團體23日表示，他們已採取法律行動，就疫情向地方和中央政府求償1億歐元（約1.2億美元）。他們在羅馬的法院提起民事訴訟，控告總理孔蒂、衛生部長衛生部長史伯蘭沙和倫巴底大區區長方達納。義大利是第一個受新型冠狀病毒重創的西方國家，自疫情2月爆發以來，死亡人數已超過7萬人，高居歐洲之冠、全球排名第5，疫情震央倫巴底大區2月20日通報首例確診。