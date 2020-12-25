新冠疫情肆虐 全球聖誕跨年冷清

羅馬天主教教宗方濟各遵守宵禁規定，提前兩小時在梵蒂岡舉行聖誕子夜彌撒。（Getty Images）

儘管英、美等國已展開大規模疫苗注射，但許多國家仍擔心止不住一波接著一波的疫情 來襲，迫使各國政府再度實施強度不同的防疫封鎖措施，大幅抑制聖誕節 和新年慶祝活動。

雪梨新年煙火照放

雖然再度爆出群聚感染病例，澳洲最大城市雪梨仍計畫在著名的港灣大橋（Harbour Bridge）施放煙火，舉行跨年慶祝活動，但當局鼓勵民眾待在家中看電視轉播。德國已經取消享譽全球的聖誕市集；而埃及為了防止新冠確診病例增加，也取消所有新年慶祝活動。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）為了遵守宵禁規定，提前兩小時在梵蒂岡舉行聖誕子夜彌撒，只有極少數人參加。在以天主教為主的菲律賓，許多人選擇獨自慶祝聖誕節，不會拜訪家人，因為擔心染上病毒。而相傳為耶穌基督誕生地的伯利恆，將線上轉播聖誕午夜彌撒，不會有民眾參與。

英法海陸交通開放

由於英國 發現傳染力更強的新變種病毒株，多國對英國實施入境限制，平安夜當天有數千名卡車司機被困在英國主要港口。

英國政府表示，今年聖誕節期間，英國和法國間的海陸交通將維持開放，以消化等待入境歐陸的數以千計卡車。（美聯社）

通常在聖誕節當天，多佛和加萊間的渡輪暫停服務，但為了消化大量阻塞卡車，英國政府24日表示，英法間的海陸交通將維持開放。英國運輸部表示，截至昨天傍晚約有6000輛卡車等待過境，其中有3750輛停在英國東南部肯特郡（Kent）作為病毒檢測地點的曼斯頓（Manston）舊機場，其餘則卡在附近道路上。

泰國確診病例近日暴增，疫情指揮中心24日開會決定不會鎖國、封城，除了疫情最嚴重的龍仔厝府外，其餘地區仍可舉辦跨年活動，但必須降低規模或限制人數。曼谷西南郊的龍仔厝府（Samut Sakhon）一個海鮮市場爆發大規模新冠群聚感染，由於周邊各府海鮮商販都會到這個海鮮市場批貨，18日開始至今暴增超過1000個確診病例，疫情遍及近30府。