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厄瓜多現「新變種病毒」 剛果爆神秘「X疾病」致死率90%

編譯中心／綜合23日電
厄瓜多也出現兩種新冠變異病毒株。(路透資料照片)
厄瓜多也出現兩種新冠變異病毒株。(路透資料照片)

新冠病毒疫情延燒全球，除了英國出現新的變種病毒，近日，南美洲的厄瓜多也出現兩種新冠變異病毒株，據當地消息指出，其中一種病毒的傳然力更強，且與英國日前爆發的變異病毒株無關。此外，非洲剛果日前也爆出不明的「X疾病」（Disease X），這種病毒比新冠更可怕，死亡率高達50-90%。

Sputnik報導，當地聖埃斯皮里圖大學研究團隊現階段已分析來自22省的2500個樣本遺傳物質，藉此確認各大城市的病毒毒株類型，以及是否為變種病毒株。

該實驗室進行了3.5萬次新冠病毒檢測，經分析，7月和11月各發現2種新冠病毒新變種，其中一種突變病毒疑似具有更強的傳染性。

據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，厄瓜多全境累計20萬6364人確診新冠，其中1萬3949人染疫病逝。

此外，據CNN報導，非洲國家剛果一名女病人日前出現與伊波拉出血熱類似的症狀，但檢測結果顯示，她感染的不是伊波拉，而是不明的「X疾病」。

據報導，目前醫學研究僅知道「X疾病」的傳染力和新冠肺炎不相上下，而且可能還更可怕，因為它的死亡率高達50-90%。

當地醫生但丁表示，「真正致命的病毒尚未到來。」「這些猜想都不是科幻情節，而是基於科學事實，當初大家不知道伊波拉，也不知道新冠病毒，因此我們都必須要害怕新疾病。」

檢測 疫情 英國

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