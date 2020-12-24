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英單日增691死 多地防疫26日起升至最高級

編譯中心／綜合23日電
英國受到新變種病毒影響，街頭人潮明顯變少，呈現一片冷清。(路透)
英國受到新變種病毒影響，街頭人潮明顯變少，呈現一片冷清。(路透)

英國新冠肺炎疫情肆虐，今天新增691人病故，新增3萬6804人確診也創新高；衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，新變種病毒正以危險的速度傳播，他宣布更多地區從26日起將提高至第4級疫情警報。此外，英國被超過50國祭出交通禁令，英法邊界關閉48小時之後重開，但由於丹佛港篩檢速度太慢，貨櫃車司機一度與警方爆發推擠。

英國廣播公司（BBC）報導，韓考克在記者會上表示，英格蘭的薩塞克斯郡（Sussex）、牛津郡（Oxfordshire）、索夫克郡（Suffolk）、諾福克郡（Norfolk）和劍橋郡（Cambridgeshire）等地區將提升至第4級警報。

此外，也有許多原本是第2級警報的地區將升級至第3級，包括布里斯托（Bristol）、索麥塞郡（Somerset）等。

韓考克表示，英國過去一周的案例數增加57%，每天平均有1909人住院，是今年4月中旬以來最高數字。許多地區的確診病例數已經逼近第4級水準，原本的警報等級不足以控制新冠肺炎新變種病毒傳播，他因此宣布部分地區警報等級將在聖誕節過後升級。

英國出現新變種病毒後，已有超過50國對英國祭出交通禁令。最靠近法國的英格蘭東南部多佛港（Port of Dover）這兩天出現大批貨櫃車阻塞交通，不少司機在附近待命，排起長長車龍，等待48小時後通行。

但由於丹佛港篩檢速度太慢，短期內無法消化滯留的上千名貨櫃車司機，上午有部分群眾想要闖關丹佛港，與警方爆發推擠。肯特郡警方表示，一名男子因為阻礙高速公路通行遭到羈押。交通部在曼斯頓機場（Manston Airport）供貨櫃車停放的場地目前全滿，現場也出現騷動。

BBC表示，丹佛港的入口暫時關閉，警方列隊阻擋。警方表示，直到數十名司機組成的「示威陣容」從入口處離開之前，不會開放車輛通行。然而，司機表示不願意離開，重新回到車陣中排隊。現場一片混亂。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，這場混亂可能會持續至26日，因為現場每小時僅能檢測100至300人，但推測目前有8000至1萬輛貨櫃車滯留肯特郡。

英國實施了更高級別防疫限制，以遏制首都和其他地區傳播速度。圖為送貨員在倫敦異常幽...
英國實施了更高級別防疫限制，以遏制首都和其他地區傳播速度。圖為送貨員在倫敦異常幽靜的街上騎自行車。 (美聯社)

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