南極洲爆至少36例確診！ 全球七大洲全淪陷

日本東京銀座購物區設有行動洗手台，讓民眾在戶外能隨時洗手防疫。（路透）

全球七大洲全遭新冠病毒攻陷！智利政府21日宣布，該國位於南極洲的里克梅軍事研究基地出現至少36例確診，是南極洲首度出現病例。雖然智利政府未公布感染源，不過當地媒體報導，一艘海軍船艦本月初曾赴該基地補給，船隻返航後，數名船員確診。

泰暴增逾千例 政府嚴查非法移工

泰國龍仔厝府一處海鮮市場爆發群聚感染，疫情往外擴散，19日起4天內暴增1000多例，當局懷疑非法入境的外籍移工是感染源，總理帕拉育22日表示將嚴查到底。泰國21日新增382例，22日再新增427例，多數集中在龍仔厝府以及周邊地區。

教宗身邊2樞機主教確診

梵蒂岡消息人士22日表示，2名親近天主教教宗方濟各的樞機主教確診，其中一人出現肺炎症狀，正在觀察中。義大利是第1個遭新冠病毒重擊的西方國家，自2月以來已6萬9214人病故，為歐洲最高，也是全球第5高，確診累計約196萬例。

日疫歿逾3000例 重症620人新高

日本22日染疫死亡病例已逾3000例，重症患者620人，再創新高。日媒報導，日本海上自衛隊共有5人確診，包括領導人海上幕僚長山村浩。至於是否為群聚感染，防衛省正調查當中。

此外，埼玉縣和光市政府22日表示，59歲的市議會議長吉田武司確診感染。吉田17日出現發燒症狀，被診斷得到流感；當時一併接受新冠病毒篩檢，18日確認陽性，目前已被安排住進飯店療養。要同時感染2種不同的病毒並不容易，這樣的病例相當罕見。

韓確診增869例 將關主要景點

南韓截至22日凌晨零時，確診新增869例。總理丁世均表示，12月24日起至1月3日將在全國實施特別防疫措施，要求滑雪場等冬季運動設施全面暫停營業，並關閉主要觀光景點。首都圈及非首都圈目前分別實施第2.5階段及第2階段防疫規範，首都圈政府21日下令禁止5人以上聚會活動。

英國飛印度 航班5人確診

印度政府22日表示，一架從英國飛抵印度的航班有5人確診，但尚未確定他們感染的是否為傳染力高的新病毒株。路透報導，印度累計確診人數緊追美國，高居全球第二，並在上周末突破1000萬大關。印度染疫病歿人數達14萬6000多人。

澳洲 雪梨 連2天新增確診遞減

澳洲有關單位實施斷然防疫封城及當地居民湧入檢測中心的人數創下新高後，雪梨新增確診病例連兩天遞減，但官員警告疫情仍在「演變」。實際上，雪梨已經與澳洲境內其他地區隔離，以確保在聖誕節假期前各州免於病毒感染。

人口2500萬的澳洲，目前累計確診病例達2萬8200例，染疫病故908人。

馬來西亞明年2月取得疫苗 總理先打

馬來西亞總理慕尤丁22日表示，政府已與英國藥廠阿斯特捷利康簽約取得640萬劑疫苗供應，且正與中國及俄羅斯藥廠進行協商，可望取得更多疫苗。他說，大馬預計最快2021年2月能獲得美國輝瑞大藥廠供應的首批100萬劑疫苗。為了增加民眾對新冠疫苗的信心，並且相信疫苗的效用及安全性，他會是大馬首先接種疫苗的人。