歐盟建議解除對英禁令 德國不放行、法有條件開放

法國和歐盟成員國公民從23日起，將再度獲允從英國進入法國，不過必須提出72小時內新冠病毒檢驗陰性的證明。圖為21日在巴黎等待搭乘歐洲之星的旅客。(美聯社)

英國 出現新變種病毒後被超過40國祭出交通禁令，歐盟 今天表示，為避免供應鏈中斷、減少貿易影響，建議會員國取消禁令。不過，德國 和愛爾蘭已經宣布將繼續進行管制，法國則部分放寬來往英國禁令。

德國22日宣布對英國、北愛爾蘭和南非祭出的入境禁令，將延長至2021年1月6日，原因是變異新冠病毒已經在這些國家蔓延，但自1月1日起，持有德國有效居留許可者可以返回德國。德國在聲明中表示：「這項交通禁令包括對直接從這些國家搭乘火車、巴士、船舶和飛機的旅客。」

歐洲之星列車 23日起恢復營運

法國22日表示，法國和歐盟成員國公民從23日起，將再度獲允從英國進入法國，不過必須提出72小時內新冠病毒檢驗陰性的證明。英國公民或第三國公民，如果在法國或歐盟境內有居所，且病毒檢驗呈現陰性，也可進入法國或過境法國。

此外，法國飛機、船隻和歐洲之星列車從23日早上起將開始恢復營運。

BBC報導，法國方面表示，英法將宣布23日重新啟動貨運的協議，其中將要求英國出發的貨車司機須進行病毒檢測。目前雙方當局正就封關措施進行商討，希望盡快解決物流問題。

英國民眾22日在倫敦超市搶購食材，一些蔬果被掃光。（Getty Images）

目前全球至少46個國家地區宣布暫時禁止英國客機入境，英國和歐陸間的鐵路與航班中斷，大量貨車被擋在法國港口。英國當地隨即出現恐慌效應，機場人潮湧現、超市出現恐慌性搶購。

專家：變異病毒提高兒童感染率

新冠病毒在英國出現傳染力更高的變種，但英國政府卻晚了兩個月才宣告，引發質疑；科學家21日表示，這種病毒株與原本病毒不同之處，在於兒童可能與成年人一樣容易感染，倫敦帝國學院病毒學專家巴克雷說，恐怕會看見更多兒童染疫。科學家說，新變種病毒株已迅速成為英國南部疫情的主要病毒株，可能很快就會蔓延至全國各地。