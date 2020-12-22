詭異病毒株蔓延5國！專家：可變種22次

英國通報境內出現變種新冠病毒後，快速向各國蔓延，包括丹麥、荷蘭、義大利，以及南半球的澳洲與南非等國紛紛出現病例。有學者示警，新冠病毒株可變種達22次，十分不尋常；在混亂之中，歐盟 21日有條件核准緊急使用輝瑞疫苗 ，為聖誕節後接種跨出關鍵一步。

世衛組織（WHO）歐洲辦事處表示，變種新冠病毒株在歐洲傳播「強烈且廣泛」，各國應加強控制和預防措施。目前變種病毒株已傳遍全英，並蔓延至其他五國。

倫敦帝國學院病毒學家21日更語出驚人表示，一般病毒株頂多變種1至2次，但新冠病毒株變種可達22次，「十分不尋常」。目前並無跡象顯示，變種病毒是否提高死亡率，也未知是否影響已問世的疫苗。

歐盟放行輝瑞疫苗 擬27日接種

歐盟藥品管理局今天建議核准美國輝瑞疫苗，並協調歐盟成員國27日起開始接種。

歐盟執委會主席范德賴恩隨後在社群媒體 發文表示，這是歐盟致力於為歐洲人提供安全有效的疫苗的決定性時刻，歐盟接下來將迅速行動，希望今晚能完成確認。

EMA做出核准疫苗建議後還需由歐盟執委會授權，歐盟執委會副主席席納斯先前表示，如果藥品管理局開綠燈，執委會可以火速給予正式授權，「兩天內就能做到」，意味23日就可發出最終核准。