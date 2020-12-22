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南韓新增24染疫死新高！首都圈限聚5人

編譯中心／綜合21日電
因應防疫需求，南韓首都圈23日禁止民眾進行5人以上私下聚會，歲末聚餐活動將受限。圖為首爾曹溪寺在21日冬至日為醫護人員準備紅豆粥，祈禱消滅惡魔。（歐新社）
因應防疫需求，南韓首都圈23日禁止民眾進行5人以上私下聚會，歲末聚餐活動將受限。圖為首爾曹溪寺在21日冬至日為醫護人員準備紅豆粥，祈禱消滅惡魔。（歐新社）

日韓疫情流行，南韓首都圈決定強化防疫，23日起禁止5人以上私人聚會；日本醫師會等9大團體則聯合發表「醫療緊急事態宣言」，明治神宮更決定今年停辦跨年參拜。

南韓21日新增926例確診，當中892例為社區感染，649例位於首都圈；同日新增24人疫歿創下新高，累計698人死亡。鑑於首都圈疫情急速蔓延，首爾、仁川和京畿道政府頒布行政命令，自23日凌晨零時起至明年1月3日午夜12時，禁止5人以上聚會。

此次禁令比過去頒布的防疫第三階段更嚴格，第3階段時禁止10人以上聚會。當局並表示，正就聖誕及新年假期研究防疫方案，滑雪場等冬季休閒運動設施及元旦活動等都可能受限。 

日本53天增10萬例 醫療瀕崩潰

日本21日新增1808例確診，若加上「鑽石公主」號病例，累計達20萬1764人感染，僅用53天就從10萬例增至20萬例。日本醫師會等9個醫療團體，21日在東京召開聯合記者會，宣布「醫療緊急事態宣言」。聲明表示，疫情繼續發展下去，不只將無法治療染疫病患，也無法兼顧國民平常的醫療需求。

新加坡採購輝瑞疫苗，首批21日晚間由從比利時運抵新加坡。（取材自）
新加坡採購輝瑞疫苗，首批21日晚間由從比利時運抵新加坡。（取材自）

星收到輝瑞疫苗 飯店擴大群聚感染

 

新加坡採購美國輝瑞大藥廠的新冠疫苗，首批21日晚間由比利時運抵新加坡樟宜國際機場。這也是首批抵達亞洲的輝瑞疫苗。

不過新加坡文華大酒店傳出疑似群聚感染，繼13名在飯店隔離者相繼確診後，已有11名員工的血清檢測呈陽性，相關疫調進行中。

俄新增確診再創新高 病歿太少被質疑

俄羅斯21日通報新增2萬9350人確診，再創新高，染疫總數破287萬人，位居世界第4；但病歿總數在新增493例後來到5萬1351人，遠低於其他受疫情衝擊國家，引發外界質疑。

疫情 日本 新加坡

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