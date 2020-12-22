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丹麥水貂墳場引發健康疑慮 當局擬開挖重新火化

編譯中心／綜合21日電

丹麥針對新冠病毒變異下令撲殺的其中400萬隻水貂，因部分貂屍重新露出掩埋地面，引發衛生疑慮，當局20日表示明年將挖掘出貂屍，以防汙染。

丹麥農業部發表聲明說，倘若獲得國會批准，待從動物死屍染疫風險徹底根除後，就會挖出這些水貂屍體，並在6個月內火化。

農業部說：「如此一來，我們就能避免將水貂當成危險的生物廢料處理，這是以前從未使用過的解決方案。」

丹麥是全球最大的貂皮出口國，在發現水貂身上的新冠病毒產生變異能感染人類後，政府下令撲殺國內1080家農場的1500萬隻至1700萬隻水貂，引發全球關注。

當局11月在荷斯特布羅（Holstebro）和卡魯普（Karup）附近的軍事訓練區挖掘兩個墳場，用來掩埋其中400萬隻遭撲殺的水貂。然而分解過程產生的氣體，很快就把當初倉促掩埋的動物屍體推出地面，居民抱怨這可能構成衛生風險。

當局這場「水貂危機」的處理方式備受抨擊，政府不得不承認這些掩埋貂屍的大坑對地下水和附近湖泊構成的環境風險。

但食品與農業部說，汙染的危險並不具有急迫性，且「環境主管部門也正在密切關注相關情況」，因此挖掘貂屍的工作可推遲至5月進行。

這些水貂屍體屆時將以卡車運送到附近的垃圾焚化爐火化。

農業部

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