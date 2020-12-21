英國海陸空全斷…變種新冠病毒攻擊 陷「被鎖國」之亂

除了商家企業措手不及以外，疫區各地更出現了「逃難式的強行返鄉潮」，反而加劇了各種交通與防疫的破口亂象。（歐新社）

「封城鎖國？防疫 一夜重回了恐懼的原點...」英國 首相強生19日晚間因英格蘭東南方出現COVID-19病毒變異種「B.1.1.7病毒株」的大流行，急令倫敦都會區與英格蘭南部進入最高戒備的「第四級封鎖」（Tier 4）。消息不僅讓英國民眾極度錯愕，荷蘭、比利時、義大利...等歐盟11國與加拿大，更即刻中斷英國航班；以法國為首的邊境鄰國，更緊急於21日0時起「封鎖英國海陸空邊境...全面禁止人員物流往來48小時」；同時本就因脫歐談判難產而高度緊繃的英國通歐重鎮——多佛港——更身處「變種疫區」前線，而於周日開始無限期封港閉關。

極度誇張而緊繃的狀況，讓英國在短短48小時內成了「世界孤島」，但當前各方還不確定的是：英國大流行的B.1.1.7病毒株，究竟殺傷力有多強？是否會抵銷現行疫苗的效力？在耶誕節前慘遭病毒重創的英國，又該如何預期風暴將至的「下一波災難」？

英東南沿海「肯特郡」爆發

引發全國高度緊張的COVID-19變種病毒株，目前被命名為「B.1.1.7」。根據英國衛生部與WHO的追蹤資料，這支變異最早被是在2020年9月20日，於英格蘭東南沿海的「肯特郡」（Kent）被發現，之後此株病毒快速蔓延——以倫敦疫區為例，11月時有28%的新增病例為B.1.1.7，到了12月初則直衝到62%——因此被懷疑為英國冬季南方疫情暴增的關鍵主因。

雖然病毒的變異，是再正常不過的自然循環；但B.1.1.7的各種特徵卻讓英方的防疫團隊極為擔心。因為與過往其他變異病毒株相比，B.1.1.7的變異幅度更為劇烈，特別在「棘蛋白」（Spike protein）更為明顯——但當前已投入使用的「輝瑞-BNT」與「Moderna」兩大主力mRNA疫苗，卻都是「教導人體辨識新型冠狀病毒的棘蛋白」來產生抗體，因此B.1.1.7的出現與大流行，會否影響疫苗的防疫功能與效力？這也讓各方專家繃緊了神經。

「就我們現在所有的『已知事實』而言，新種的病毒變異B.1.1.7並不會影響我們現有疫苗的效力。」

面對各方的緊張反應，德國聯邦衛生部長斯帕恩（Jens Spahn），20日晚間也在德國電視二台的專訪中安撫民心。此一說法雖然得到了英國首相強生的附和，但與保守黨政府關係緊密的英國右翼大報每日電訊報卻表示：「各國政府們說的『沒有證據』...不是字面上的意思，只是因為我們還在分析、眼下尚無法判明而已。」

每日電訊報指出，英國軍方的化武實驗室目前正著手實驗B.1.1.7是否會影響mRNA疫苗的防疫效力，預計結果「近期就能明朗」；唯樂觀者強調，病毒變異與疫苗之間的類似對抗，其實也一直存在於流感疫苗 之間，「最多就是減緩疫苗產生抗體的效率...應不至真有太過劇烈的反應。」

變種病毒 增加70%傳染率

除了疫苗疑慮以外，B.1.1.7的特殊強項，還包括了增加70%的傳染率，以及更快的病毒增生率、更高的病毒負載量（viral load）——簡化來說，感染B.1.1.17的患者體內會更快生出更密集大量的病毒量，增加的病毒密度也可能讓飛沫、接觸更具傳染力，近而造成更快更廣的感染規模與速率。

不過在傳染效率暴增、變異基因差別更大外，B.1.1.7所造成的「致死率」與「重症率」卻沒有顯著增加的現象。根據英國衛生部的已知資訊，B.1.1.7傳染性雖強，但殺傷力大概和過往病毒株類似，「英格蘭住院數暴增的原因，是因絕對病例數的大幅增加，還未出現相對重症率的明顯提升。」

B.1.1.7的出現，似乎不是COVID-19的唯一變異？英國金融時報就報導：在南非出現的另一株變異「501. V2」，也同樣有複製速率暴快、更高病毒負載量的特徵。但像是B.1.1.7從發現到大流行，預警過程就讓人類至少耗去了3個月，因此還有沒有更多更強更毒的變異正在暗中埋伏，尚未被發現？各方專家也多認為「只是時間早晚的問題」。

首相強生 突襲式封鎖引民怨

面對B.1.1.7的威脅失控，英國首相強生雖然於19日下午，緊急對倫敦大都會、肯特郡頒布了封鎖命令，並將原本只分「3級防疫」的英國封鎖規定，直接升級成「第4級封鎖」—–原本強生還堅持不退的「耶誕節防疫5日鬆綁」，也直接宣布腰斬、甚至取消，第4級封鎖區內的假期家庭社交一率禁止、其他低階防疫區內的社交鬆綁也縮減到「耶誕節當天」而已。

雖說強生「取消耶誕節」的緊急政策，是為了防疫、防堵病毒變異的不得不為，但在最後關頭的突襲式防疫緊縮，卻仍引發英國民間與輿論的高度困惑、恐慌與憤怒，因為感染異常加劇的狀況，早已持續了一個多月；英國衛生部最早在上個星期，就已知曉B.1.1.7的威脅存在——從衛生大臣韓考克公開變種，到首相強生下令4級封鎖之間，已知的病毒資料是一樣的，英國政府並沒有新增任何疫情資訊——但強生卻仍一路強調「耶誕節不容取消」，過程要不是拖延遲疑、要不就是故意說謊了好多天。最終造成的結果，就只是讓英國民間無所適從，陷入各種不知如何是好的崩潰與進退兩難。

強生「取消耶誕節」的緊急政策，是為了防疫、防堵病毒變異的不得不為，但在最後關頭的突襲式防疫緊縮，卻仍引發英國民間與輿論的高度困惑、恐慌與憤怒。（路透）

衛生大臣韓考克表示，就現有的模型而言，英國政府也沒有把握第4級封鎖，究竟能否阻止B.1.1.7的威脅擴散？在「最壞狀態」下，英國的防疫封城與鎖國，或許得一路拉長到復活節——也就是2021年4月4日以後——都不無可能？

強生所公布的「第4級封鎖」，禁止非必要商業活動的開業，意即原本期待透過耶誕節回本的觀光、旅館、娛樂、零售都無法開張；第4區裡的居民，也不得在非關工作、非關緊急的理由因素下出國、或離開第4區，整體狀況等同於年初的「軟封城」。

強生所公布的「第4級封鎖」，禁止非必要商業活動的開業，意即原本期待透過耶誕節回本的觀光、旅館、娛樂、零售都無法開張。（歐新社）

疫區各地 逃難式強行返鄉潮

然而由於強生的命令來得極為急促、甚至魯莽——因為在客觀條件下，相應的限制政策早該溝通開展；但強生卻一直拖到了「耶誕節前的最後一個周末」才髮夾彎宣布封鎖、甚至在公布後24小時就要命令生效。除了商家企業措手不及以外，疫區各地更出現了「逃難式的強行返鄉潮」，反而加劇了各種交通與防疫的破口亂象。

來源：Sky News

面對自身難保的英格蘭，在防疫政策上不斷與強生大唱反調的蘇格蘭第一部長史特金（Nicola Sturgeon），也緊急下令「暫停與英國其他地區的交通往來」；同時在歐洲大陸方面，荷蘭、比利時與法國...等11個歐盟國家與加拿大，也緊急宣布：暫時停航所有往來英國的民航班機，不准英國航班入境歐洲大陸。

在歐盟國家的「限英令」之中，尤以與英國海陸往來頻繁的荷蘭、法國，對於邊境封鎖更為嚴格——其中，法國更於20日下午5時緊急宣布，自21日清晨0時開始，「全面禁止英國人流物流入境48小時...並不排除無限期延展的可能性！」

法國於20日緊急宣布，自21日清晨0時開始，全面禁止英國人流物流入境48小時，圖為趕在封鎖前準備入境法國的英國物流貨車。 （路透）

法國與荷蘭的封鎖，不僅限於空中交通，英吉利海峽的渡輪、海底隧道也都暫時中斷——之中，與法國加萊遙遙相望、往來歐陸最為頻繁的英國多佛港，更因為「對歐交通受阻」而暫時關閉、無法設定開通期限，一時突然的人流物流封鎖，也提早讓英國進入「被鎖國」之亂。

禁運風暴 歐盟各國聯手鎖英

每日電訊報表示，歐盟各國的「聯手鎖國」，讓英國的對歐物流劇烈中斷，除了醫藥品、糧食蔬果、耶誕禮品包裹、以及25萬英國旅外公民以外，英國與輝瑞－BNT訂購的百萬劑疫苗都也深陷這場禁運風暴。

英國國防部表示，英方目前仍在與歐盟各國進行溝通，假若「歐洲限英令」持續超過36小時，英國皇家空軍就將出動「疫苗專機」，以專案方式降落比利時領回疫苗。

微妙的是，英國被歐盟鄰國「防疫封鎖」的同一時間，也正好是英國－歐盟「後脫歐時待經貿關係談判」的實質截止日，目前英國與歐盟的談判代表仍持續卡關在漁權重配爭議。直到21日清晨為止，雙方都沒有任何正面進展與結案動靜。

目前，蘇格蘭政府已呼籲英國中央「應請求歐盟延展『脫歐過渡期』」，否則現在的英國根本不可能同時處理失控疫情與脫歐經貿的兩大難題；但部分脫歐鷹派的懷疑論者認為，歐盟各國以防疫為理由「封鎖英國」的作法，實質目的根本就是在威嚇英國社會，就英歐談判破裂、2021年1月1日的「硬脫歐」光景，提前製造民間壓力。