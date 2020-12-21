澳洲雪梨群聚增至70例 遭多州「隔離」

車輛20日在雪梨知名邦代海灘的聖文森特醫院排隊等候測試。新南威爾斯州為避免不必要的人潮聚集，早前關閉邦代海灘。（歐新社）

澳洲 人口最多的城市雪梨最新一波群聚感染已增至約70人確診，今天與國內其他地方進一步隔絕，因各州紛紛關閉邊界，並對雪梨居民實施隔離措施。澳洲累計確診約2萬8100例、908人病故。

路透報導，鄰近的維多利亞州和昆士蘭州已下令明天起禁止來自雪梨人士入境。南澳今起對從雪梨入境者實施14天隔離，並禁止爆發疫情 的雪梨郊區居民入境。西澳也在邊界實施嚴格管控。在爆發疫情的雪梨北部海灘郊區，約25萬人已面臨將持續到聖誕的嚴格封鎖措施。

雪梨所在地新南威爾斯州，州長貝雷吉克利安今天說，雪梨其他地方也頒布限聚令等限制，包括家庭聚會最多10人、餐旅業場地最多300人聚集。她也呼籲大雪梨地區的民眾在公共場所應戴口罩，但當局不強制佩戴。

雪梨這波疫情打亂民眾的聖誕度假計畫。原訂26日舉行的雪梨─荷巴特年度帆船賽則已取消，為76年來首見。新南威爾斯州飯店民宿的訂房紛紛遭到取消，餐廳顧客數大幅下滑。

紐西蘭疫苗 買太多 免費送鄰國

據商業內幕網站報導，紐西蘭總理阿爾登宣布，由於新冠肺炎疫苗訂購太多，足可讓全國500萬人施打三次，決定把多餘疫苗送給鄰國，包括托克勞群島、庫克群島、紐埃、薩摩亞、東加、吐瓦魯等國。

阿爾登17日宣布，除了已買到的75萬劑輝瑞疫苗和400萬劑嬌生集團旗下楊森藥廠疫苗外，又取得牛津疫苗和美國生技公司Novavax疫苗共1830萬劑，可供900萬人接種。