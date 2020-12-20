印度確診破千萬例！下月開打疫苗 考驗偏鄉配送

「聖誕老人」19日在印度孟買貧民窟達拉維為兒童消毒手部。（美聯社）

印度 新冠病毒確診病例今天新增超過2.5萬例，累計突破1000萬例，是繼美國之後全球第2高，並累計14萬5136人染疫不治。泰國 通報新增超過500起確診病例，是泰國7個多月來最大單日增幅。

印度準備在明年1月開始讓民眾接種疫苗 ，計畫於明年7月前讓3億人接種，醫護工作人員等前線人員預計將是首批施打對象。但印度免疫學家憂心，印度的冷凍鏈基礎設施薄弱，恐不利需低溫儲放的疫苗配送至窮困與人口稠密的都市或偏鄉。

印度一度單日新增10萬例確診，但到本月開始穩定，平均每日約3萬人確診；部分地區已放寬限制令，很多公司、商店、酒吧和餐廳重新開放，部分航班和火車服務也恢復運作。有專家認為，印度感染率下降，可能因很多民眾已感染並獲得抗體，即達到群體免疫。

泰增逾500例 多來自海鮮市場

泰國距離曼谷約2小時車程的龍仔厝府，新增超過500例確診，是境內疫情爆發以來單日新增最高紀錄。龍仔厝府當局立即宣布宵禁。

泰國龍仔厝府海鮮市場移工，接受病毒檢測。（路透）

龍仔厝府17日傳出一名海鮮市場員工確診後，至今相關確診人數已增至548例，大部分為外籍勞工，其中多數為無症狀感染者。

印尼疫苗接種 青壯年優先

亞洲地區疫情方面，菲律賓衛生部官員警告，聖誕節假期後各地確診病例將遽增，馬尼拉都會區每天新增確診數可能達到現在的10倍。

而印尼是東南亞最先接收新冠疫苗的國家，但當局決定讓18到59歲的工作年齡人口優先施打，而非較易感染的高齡者，與多數國家背道而馳。

日本東京19日新增736例確診；北海道雖然新增病例數趨緩，但本月至今死亡病例已占全國1/4。

新加坡一項研究顯示，5名在研究期間由新冠肺炎女性患者產下的嬰兒，都具有病毒抗體；不過研究人員說，目前還不清楚這將提供何種程度的保護力。