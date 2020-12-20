疫情嚴峻！義大利聖誕新年封城 英國取消聖誕鬆綁

義大利總理孔蒂下令聖誕節和新年期間實施全國封鎖令，圖為人們14日在羅馬萬神殿前練氣功。 （美聯社）

新冠病毒出現傳播速度更快的新變種病毒株，英相強生宣布倫敦疫情 警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。英國 19日新增2萬7052人確診，534人病故；總計病故人數6萬7075人，累計確診200萬4219例，突破200萬大關。

此外，義大利截至18日累計死亡達到6萬7220人，是歐洲死亡人數最多的國家。義大利總理孔蒂下令聖誕節和新年期間實施全國封鎖令，依疫情最嚴重的「紅色區域」等級進行封城，並維持晚上10時至次日凌晨5時的宵禁。新措施將在12月24日至明年1月6日實施。非必要商店、餐廳和酒吧一律停業，民眾只允許因工作、健康和緊急原因旅行。有限的家訪將獲允許，但最多接待2名客人，且不包括14歲以下者。

奧地利26日起實施第三輪封鎖

由於感染人數激增，許多歐洲國家在聖誕節前夕均收緊限制措施。奧地利將從26日起實施第三輪封鎖，至明年1月24日才能全面解封，不必要的商店將關閉，住宅外的活動將受到限制。同時，該國明年1月15日起開展第二輪全民病毒檢測 。為鼓勵民眾參與，參加檢測者可提前一周結束居家防疫。荷蘭和德國將封鎖至2021年1月；在德國，聖誕節將略有放寬，一個家庭最多可以接待4個親近的家庭成員。

英新病毒株傳播快70％

強生19日召開臨時記者會宣布，由於新變種病毒株出現，英格蘭東南部地區過去幾天確診案例飆升，「（新變種病毒株）可能比舊病毒株增加70%感染率」；但他也表示，沒有證據顯示新變種病毒株更加致命，或是會讓疫苗失效。

然而，為了儘快遏止疫情蔓延，強生宣布，20日起倫敦、英格蘭東部與東南部包括肯特郡、艾塞克斯郡、貝德福德郡等地區將進入新的疫情警報等級，來到第4級，幾乎等同英格蘭在11月實施的封城。

第4級疫情警報地區禁止與其他地區往來，民眾僅可與非同住的人在室外見面，人數僅限1人；除了建築工人等無法在家工作者，民眾應該儘量在家工作。所有非必要商店，像是理髮店、健身房及娛樂場所等必須關閉。這些限制將實施2周，於30日重新評估。早前英國讓民眾放5天聖誕防疫假的決定，也宣布取消。

此外強生計畫每周向國民寄出家用新冠病毒快速檢測工具，讓民眾在家中自行檢測；不過，英國藥品健康監管局(MHRA)認為，快速檢測工具的準確度不足，拒絕開綠燈。

防變種病毒株入侵 荷蘭禁止英客機入境

荷蘭境內發現一起正在英國流竄的新型冠狀病毒變種病毒株病例後，今天火速下令禁止所有來自英國的客運航班入境，禁令將從20日晨6點生效，直到明年元旦。荷蘭衛生部表示，「建議透過限制和/或控制英國旅客往來，盡可能限制這種來自英國的病毒株進入（荷蘭）」。

法國總統馬克宏染疫 目前病情穩定

法國總統馬克宏確診感染新冠肺炎，法國總統府今天發表聲明說，馬克宏目前病情穩定，檢查結果令人安心。瑞士入聯推手、前總統柯提16日傳出因染疫病逝，享壽81歲。

WHO：貧窮國家明年初開始可取得疫苗

世界衛生組織（WHO）與合作夥伴今天表示，貧窮國家將從明年初開始取得疫苗。不過，「紐約時報」報導，巴西的新型冠狀病毒病死人數已高居全球第2，但疫苗施打計畫卻仍因內鬥、行政無章法等而難產，巴西民眾對何時能走出疫情重創一無所悉。

變種新冠肆虐南非 年輕更易中招惡化

繼英國近期出現一種新的變種新冠病毒、 導致疫情惡化後，南非衞生部18日證實，當地亦出現變種新冠病毒，病毒株與英國相似，但傳播速度更快，成為南非第二波疫情的主要病毒株。當地研究還發現，變種新冠病毒較此前的病毒，更易讓原本屬於低風險群組的健康年輕人染疫，甚至惡化為重症，當局呼籲年輕人需提高防疫意識。