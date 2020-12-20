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「我以身作則！」以色列總理內唐亞胡 率先打疫苗

編譯中心／綜合19日電
以色列總理內唐亞胡（左）19日接種新冠疫苗。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡（左）19日接種新冠疫苗。(美聯社)

以色列總理內唐亞胡今天率先接種新冠疫苗，揭開未來幾天在全國各地展開疫苗接種的序幕。71歲的內唐亞胡與衛生部長艾德斯坦在當地醫療中心率先施打輝瑞疫苗，電視實況轉播接種過程。內唐亞胡告訴觀眾：「我要求與衛生部長艾德斯坦一起率先接種，以身作則並鼓勵大家接種。」

（影音來源：NBC News YouTube頻道）

以色列已向美國輝瑞訂購800萬劑疫苗，首批疫苗於10天前運抵以色列。輝瑞疫苗必須施打兩劑，間隔3周，以獲得對抗新冠病毒的最佳保護效力。以色列還簽約向美國莫德納生技公司購買600萬劑疫苗，預計2021年交貨，總共有1400萬劑疫苗可供國內使用。

衛生部聲明說，以色列10家醫院和疫苗接種中心將從20日起，為醫療工作人員施打疫苗。並將在一周內，將接種對象擴大至一般大眾，60歲以上年長者先開始施打。以色列衛生部數據指出，境內累計37萬2401人確診，3070人不治。

無罩與民眾自拍 智利總統挨罰近10萬

智利衛生當局18日表示，總統皮內拉在海灘與一名路人自拍時，未遵照疫情期間的規定戴上口罩，挨罰3500美元。智利確診病例累計達58萬1135例，死亡病例達1萬6051例。

路透報導，皮內拉說，他當時在智利濱海城鎮卡查瓜住宅附近的海邊散步時，一名女子認出他並要求合照。他們是在艷陽天下拍照，兩人在照片中靠得很近，但都沒有戴口罩。這張自拍照12月初在社群媒體流傳開來後，皮內拉向民眾道歉，並向有關當局投案。

疫苗 以色列 美國

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