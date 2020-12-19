韓醫療吃緊 1周4人「來不及住院病亡」 柏林影展延後舉行

首爾市民18日在市政府廣場接受病毒檢測。（路透）

南韓 新冠新增確診連續三天破千例，不少重症病患因醫療資源告急無法及時送醫，一周已有四人未及入院病亡；瑞典 單日確診近萬例，首次提出戴口罩建議；德國新冠肺炎 疫情擴大，原定明年2月揭幕的柏林影展決定延後；曾出席歐洲聯盟高峰會議的斯洛伐克總理確診。

德國18日公布統計數據顯示，境內新增3萬3777人確診，死亡病例新增813例。德國新冠肺炎疫情擴大，原定明年2月揭幕的柏林影展決定延後，並分2階段舉行，首先是3月針對業界的市場展，至於觀眾得等到明年夏天才能看到參賽片。

韓重症病床 剩不到8%

南韓疾病管理廳（KDCA）18日通報，境內新增1062例確診，為1月確認首例感染以來的第二高，也是疫情爆發以來單日新增病例首度連續三天破千例。

南韓新冠重症病床接近爆滿，截至18日全國568張收治新冠肺炎重症患者的病床，剩下45張、僅占7.9%，其中重災區首都圈甚至只剩4張，不少患者在確診後等待住院的時間超過24小時。保健當局18日披露，本周內至少有4名新冠患者在等候入院期間因病况惡化死亡，引起社會憂慮南韓醫療架構瀕臨崩潰。

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國政府已與4家國際藥廠簽約，預計取得足供4400萬人施打的疫苗，明年2到3月將分批取得，並準備實施接種。目標在明年11月流行性感冒好發期來臨前完成接種。

首爾市民18日在市政府廣場圍圈排隊等候接受病毒檢測。（Getty Images）

瑞典首次提出戴口罩建議

瑞典公共衛生局18日公布，新增9654起確診病例，創下單日最高紀錄，另新增100人染疫不治，累計死亡病例7993例。

瑞典累計新冠確診病例和死亡病例目前均居北歐五國之首。瑞典公共衛生局一直以「未能有科學研究依據」為由不建議民眾戴口罩，18日首次提出戴口罩的建議，要求乘坐公共交通的乘客自明年1月7日起，在「高度擁擠和無法保持社交距離的情況下」戴口罩；並公布多項防疫措施，包括高中以上教育實施遠程上課、商場等大型購物場所限制人流並取消聖誕節和新年期間的減價促銷活動、餐廳晚上8點以後禁止賣酒等，這些措施將於24日起執行。

瑞典政府首次鼓勵民眾在公共場合戴口罩。（路透）

斯洛伐克總理確診 曾赴歐盟峰會

斯洛伐克政府官員在官網表示，總理馬托維奇（Igor Matovic）的新冠肺炎檢測結果為陽性，距他前往比利時布魯塞爾出席歐洲聯盟高峰會議已過一週時間。此次峰會據信就是法國總統馬克宏感染新型冠狀病毒的場合，當時在場的歐洲各國領導人以及法國領導官員紛紛趕緊自主隔離。

巴西18日通報新增5萬2544起感染病例，死亡病例新增823例。從12月30日開始，在巴西下機的國際航班乘客需要提交在旅行前72小時的新冠病毒RT-PCR核酸病毒檢測陰性結果。