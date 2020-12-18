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疫情失控！韓單日死亡數破紀錄 東京醫療警戒升至最高

編譯王巧文、羅方妤／綜合17日電
南韓政府已在首爾多處設立新冠病毒臨時檢測站，民眾正排隊等待篩檢。（歐新社）
南韓政府已在首爾多處設立新冠病毒臨時檢測站，民眾正排隊等待篩檢。（歐新社）

隨著南韓進入新冠肺炎疫情爆發以來最大的染疫潮，16日單日暴增22例死亡，創下疫情以來之最，民眾預期政府即將實施更嚴格的封鎖措施，紛紛湧向商店賣場掃貨，引爆恐慌性搶購潮。日本17日則是新增822例新冠肺炎確診，創下疫情爆發以來單日確診新高，東京宣布將醫療體制警戒提升至四級警戒中的最高級別。

首爾市民憂封城 再現恐慌搶購潮

路透報導，隨著疫情升溫，許多首爾居民已開始囤積食物和必需品，他們預期首都地區將首度實施封鎖措施，以阻止疫情蔓延。南韓17日新增1014件染疫病例，其中423例出現在人口稠密的首爾。

當地居民說，已在網上訂購數十包快煮米，而且身邊許多親友都趕往大型超市採買。另一位居民則把頭髮剪得比平常更短，因為聽說防疫限令很快將提高到第三級，屆時全國約15萬家美容院和理髮店將停業。

南韓疾病管理廳（KDCA）表示，國內16日單日染疫病故人數達22人，遠高於前一天的13人。由於首爾及其周邊地區的感染人數激增，南韓的染疫死亡數可能還會增加。

這凸顯即使南韓政府加強了防疫措施，仍無法成功圍堵疫情。當局已警告，可能得對商業活動實施更嚴格的限制，不過這是萬不得已的最後手段。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至16日止，南韓共計4萬6453人染疫，其中634人病故。

日本NHK報導，東京17日專家會議通過，將醫療體制警戒提升至四級警戒中的最高級別「醫療體制緊迫」。自今年7月至上周為止，東京醫療警戒維持在第二級別已23周，今首度提升至最高級別。

專家表示：「由於東京新冠肺炎住院患者增加，使一般醫療難以兼顧。最重要的是要加強防疫措施，遏止新確診數增加，及防止重症患者增加。」

東京都知事小池百合子也在視訊會議上呼籲民眾，應避免出入東京及減少外出購物的時間和人數。

日本東京民眾16日晚間戴著口罩參觀當地聖誕市集。（歐新社）
日本東京民眾16日晚間戴著口罩參觀當地聖誕市集。（歐新社）

疫情 東京 南韓

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