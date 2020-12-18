歐洲逾50萬人染疫亡 歐盟27日開打疫苗

瑞士疫情也未能控制很好，即使聖誕節到了，洛桑市街頭格外冷清。（Getty Images）

新冠肺炎疫情重創歐洲，據統計顯示歐洲已成為全球第一個因為染疫死亡人數突破50萬的地區。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟 將在27日展開新冠疫苗 接種工作。

中央社報導，官方數據指出，從區域來看，歐洲累計至少50萬69死、拉丁美洲和加勒比海地區47萬7404死、美國 和加拿大32萬1287死、亞洲20萬8149死、中東和非洲分別為8萬5895死及5萬7423死。

歐洲單周3.7萬死 破新高

與美國同病相憐，歐洲自10月以來再度成為疫情焦點，過去7天近3萬7000人在歐洲病逝，創下疫情爆發以來單周最高紀錄。

范德賴恩在推特發文寫道：「現在輪到歐洲了。12月27、28和29日，歐盟各地將開始施打疫苗。」

不過，范德賴恩的發言人馬莫爾（Eric Mamer）告訴記者，接種計畫若要成真，仰賴歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）21日開會時批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗使用。

英國和美國已由國家緊急授權疫苗使用，並已開始對民眾進行接種。

歐盟正在27個成員國內推動一項聯合疫苗接種計畫，以確保各國有公平機會取得疫苗。歐盟執委會已與7家候選疫苗供應商簽訂合約，確保歐盟所有成年民眾最終都能接種到疫苗。

至於施打對象的優先順序，將交由歐盟各國自行決定；但年長者和照顧武漢肺炎患者的醫護人員將排在前。