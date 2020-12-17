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日相無視限聚令？參加多人聚餐惹議 菅義偉：深切反省

編譯中心／綜合16日電
日本政府為避免新冠肺炎疫情擴大，呼籲民眾避免參加多人聚餐，但首相菅義偉卻帶頭參加8人餐會引發議論。（路透）
日本政府為避免新冠肺炎疫情擴大，呼籲民眾避免參加多人聚餐，但首相菅義偉卻帶頭參加8人餐會引發議論。（路透）

日本政府為避免新冠肺炎疫情擴大，呼籲民眾避免參加五人以上聚餐，結果首相菅義偉14日卻帶頭參加八人餐會，未以身作則的行為引發議論。菅義偉16日接受日本電視台（Nippon TV）專訪時說「深切反省」。

日本富士新聞網（FNN）報導，菅義偉14日才因為新冠肺炎疫情擴大，宣布12月28日起全面暫停實施振興旅遊方案Go To Travel（去旅行），但宣布後當晚就去東京銀座的高級牛排店跟人聚餐。

據報導，菅義偉在這場餐會待了約45分鐘，出席人士包括自民黨幹事長二階俊博、日本職棒福岡軟銀鷹隊會長王貞治、男演員杉良太郎等共八人。

菅義偉表示，因為受邀前去打招呼，本想拒絕，但結果還是去了約40分鐘，聊了許多話題，對於這樣的結果，他深切反省。

報導指出，日本政府多次呼籲民眾注意聚餐傳染風險，經濟再生擔當大臣西村康稔曾說，聚餐造成的群聚感染，逾八成都是五人以上餐會；東京都知事小池百合子也曾提醒民眾聚餐注意事項，提出「五小」防疫措施，其中一項就是聚餐「少人數」。

菅義偉16日上任滿3個月，日媒報導，菅義偉召開記者會次數不多、面對疫情決策未與執政黨充分溝通協調，加上不說明日本學術會議爭議，輕視向國民說明的態度引人關注。

日本共同社報導，菅義偉在處理疫情及日本學術會議爭議的作法，讓自己上任3個月的民調持續下滑，不支持率上升到49% 、支持率下滑到40%，是不支持率首度超越支持率。

菅義偉 日本 疫情

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