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法國月底接種輝瑞疫苗 印尼青壯年優先

編譯中心╱綜合16日電
印尼勞工階層可優先施打新冠疫苗。（歐新社）
印尼勞工階層可優先施打新冠疫苗。（歐新社）

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）表示，若歐洲聯盟（EU）下周同意批准，法國人民可能於12月最後一周，開始接種美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗；在東南亞，印尼當局決定讓處於18到59歲的工作年齡人口優先施打，而非較易感染的高齡者。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一名高官的說法，歐盟可能於23日給予輝瑞（Pfizer ）和BioNTech的疫苗最終批准。

路透報導，卡斯特克斯今天也告訴法國國會，1月將加速疫苗接種行動。他並證實年長者將是首批接種對象。

印尼則與多數國家背道而馳，未讓較易感染的高齡者優先施打。相較之下，英國第一位接種的是一名91歲的女性，作法與多數國家一致；美國則是依據疾病管制暨預防中心（CDC）的建議，讓醫護人員和安養院居民優先接種。

印尼總統佐科威16日承諾，將讓全國民眾免費接種，已指示所有部會優先處理疫苗預算。但衛生當局10月時已經表示，將讓青壯工作年齡層的勞工，以及醫護工作者、軍方和警方等疫情第一線人員，優先接種疫苗。

印尼此舉或許反映，其他發展中國家若難以取得足夠疫苗，也可能各自推出不同的接種措施。

世衛COVAX計畫失敗風險高 窮國恐至2024年無疫苗

央廣根據路透見到的一份內部文件，由世衛組織主導的COVAX全球疫苗配送計畫，在幫助窮國取得疫苗方面，面臨「非常高」的失敗風險，恐怕會讓多個國家約數十億人，最遲到2024年都無法取得疫苗、

COVAX全球疫苗配送計畫預計在2021年底之前，配送20億劑COVID-19疫苗給全球各地最需要接種的至少20%民眾，主要對象是全球91個窮國與中等收入國家，這些國家大部份位於非洲、亞洲與拉丁美洲，幫助這些國家對抗新冠疫情。

不過，根據路透見到的這份內部文件，COVAX計畫的推廣人員表示，這項疫苗分配計畫受到缺乏資金、運送疫苗的風險，以及複雜的訂定契約安排，可能會讓疫苗分配給窮國的目標難以達成。其中一份文件指出，COVAX機制的失敗將使得窮國直到2024年，都無法取得任何疫苗。

若歐洲聯盟同意批准，法國可能於12月最後一周開始接種輝瑞疫苗。圖為法國聖誕老人上...
若歐洲聯盟同意批准，法國可能於12月最後一周開始接種輝瑞疫苗。圖為法國聖誕老人上街。（美聯社）

疫苗 印尼 世衛

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