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新加坡擴大開放邊境 「安全通道」允企業人士入境開會

編譯中心／綜合15日電
新加坡宣布將推出「安全隔離通道」，允許國際企業界人士到新加坡面對面交流，最長可停留14天。圖為新加坡濱海灣金沙購物中心。（歐新社）
新加坡宣布將推出「安全隔離通道」，允許國際企業界人士到新加坡面對面交流，最長可停留14天。圖為新加坡濱海灣金沙購物中心。（歐新社）

美國約翰霍普金斯大學網站追蹤數據顯示，截至美東時間15日晚間8時，全球至少163萬2985人死於疫情，至少7337萬6785例確診。日韓都苦於應對日益擴大的疫情，歐洲則祭出更嚴格的防疫規定，應對聖誕假期；不過，疫情相對穩定的新加坡宣布推出「安全隔離通道」，以鞏固該國國際商業中心地位。

疫情趨於穩定的新加坡逐步擴大開放邊境，貿工部長陳振聲15日宣布將推出「安全隔離通道」，允許國際企業界人士到新加坡面對面交流，最長可停留14天。旅客出發前須取得PCR核酸檢測陰性證明，抵達新加坡時須再接受PCR檢測，隨後停留在新加坡的期間內，每隔一天還須接受快速檢測。

計畫將於明年1月中旬開放申請，首批旅客預計1月下旬抵達。當局期望這項政策可鞏固當地的國際商業中心地位，同時重振航空業和酒店業，並為明年舉辦世界經濟論壇年會作好準備。

日韓重症患者增幅擴大

日本重症患者數累計至15日為止共592人，創疫情爆發以來最高紀錄；NHK報導，東京都15日通報新增460例確診，重症患者數增至78人，雙雙創新高。大阪重症病床使用率逾7成，有一名高齡患者確診後，等不到醫院釋出專用病床，無法轉院治療而死亡。

南韓截至15日凌晨零時，確診新增880例，重症及死亡人數分別增加20及13例，較先前增幅擴大。新增病例包含848例社區感染及32例境外移入；社區感染仍多位於首都圈，但非首都圈病例也增至273例，明顯可看出疫情擴散趨勢。

德國16日起關閉商店、學校，持續至明年1月10日。Getty Images）
德國16日起關閉商店、學校，持續至明年1月10日。Getty Images）

德籲歐盟聖誕前批准疫苗

歐盟當局計畫最慢在29日決定是否批准輝瑞疫苗，引發各界批評。德國衛生部長史巴恩今天說，希望歐盟在聖誕節前批准疫苗，好讓國內年底前大規模接種。

歐洲多國的防疫措施升級。荷蘭宣布12月15日至明年1月19日收緊防疫，包括學校停課、販賣非民生必需品商店歇業；法國15日起宵禁每晚8時至次日凌晨6時至年底；德國16日起關閉商店、學校至明年1月10日；英國倫敦16日起進入最高等級的第3級防疫。

全球疫情表
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