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日本喊停國旅 年度代表字「密」也呼應疫情

編譯中心／綜合14日電
日本京都清水寺住持森清範，14日揮毫寫出日本民眾票選的年度代表字「密」。（路透）
日本京都清水寺住持森清範，14日揮毫寫出日本民眾票選的年度代表字「密」。（路透）

新冠疫情持續肆虐，日本將全面暫停實施國旅振興方案，南韓下令首都圈的學校從15日起關閉。

日媒報導，總務大臣武田良太的一名辦公室秘書12日確診，武田13日接受病毒檢測結果為陰性，14日正常執行公務。另外，東京14日新增確診305例，重症患者73例，是5月解除緊急事態宣言以來最高紀錄。東京都呼籲提供酒類的餐飲店晚間10時提早打烊，延至明年1月11日，配合店家可獲100萬日圓（約9614美元）補貼。大阪府也籲請全市的餐廳提早打烊到29日。

因為日本疫情擴散，日相菅義偉終於從善如流，14日宣布從12月28日到明年1月11日，全面暫停Go To Travel國旅計畫。另一方面，2020年日本年度漢字公布為「密」，反映今年因疫情，民眾要避免「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸）來防疫

即將封城？韓首都圈學校將關閉

南韓下令首爾和周遭地區學校將從15日起關閉，改為線上教學直到月底為止；這是升高社交距離措施的最新行動，截至目前相關措施還未能扭轉南韓的疫情感染高峰。學校關閉是朝向實施第三階段社交距離法規邁出一步，若實施「3級」防疫，實際上等同封城。

南韓14日通報718例新增確診，當局以目前擴散速度估算，單日確診病例可能增至950至1200例左右。

土耳其確診人數高居全球第七，總統厄多安14日宣布，跨年期間，全國宵禁80小時。圖...
土耳其確診人數高居全球第七，總統厄多安14日宣布，跨年期間，全國宵禁80小時。圖為民眾外出購物。（Getty Images）

疫情嚴峻 土耳其跨年封鎖80小時

土耳其總統厄多安14日晚宣布，12月31日深夜9時至明年1月4日清晨5時的跨年期間，全國宵禁80小時。土耳其的染疫病例自11月中旬以來激增，14日新增2萬9617例、229人死亡。單日病例數自8日創紀錄的3萬3198例降低，單日病歿數則續創新高，確診人數高居全球第七。

土耳其過去兩個周末，全境實施自周五深夜至周一清晨連續56小時全面封鎖、周間自深夜9時至隔日清晨5時宵禁等措施。

增近萬例 荷蘭將更嚴格防疫

荷蘭媒體報導，政府將在聖誕節前宣布實施嚴格的防疫措施，可能關閉所有非民生必需品商店、劇院、博物館和遊樂場等。荷蘭新增確診病例飆升，死亡病例周末已突破1萬例。

荷蘭13日單日新增確診近1萬例，內閣召開緊急會議，討論病例飆升的情況。總理呂特也延後原訂14日和比利時總理德克羅（Alexander De Croo）的會面，雙方原本將討論近來關於疫情的動態。

全球疫情表
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