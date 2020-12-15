新加坡月底將獲首批疫苗 李顯龍帶頭接種

新加坡總理李顯龍將在本月與內閣一起接種新冠疫苗。（歐新社）

新加坡 總理李顯龍14日指出，政府訂購的首批輝瑞新冠疫苗 預計本月底運達，包括他自己在內的內閣同僚都會帶頭接種新冠疫苗，以示對疫苗安全有信心。新加坡將是全球最早得到新冠疫苗的國家之一，其他公司生產的疫苗則預計在未來幾個月運達。

28日起再解封 可8人聚餐

新加坡疫情穩定，李顯龍14日宣布，28日起進入第3階段解封，將進一步放寬商場、景點及宗教活動的人數限制，民眾外出聚餐人數限制從5人增至8人。

此外，為了盡早取得疫苗，新加坡政府撥出10億星元（約7.5億美元），部分資金用來向好幾個疫苗製造商訂購疫苗，並已向莫德納、輝瑞和北京科興支付訂金，計畫在2021年第三季，為全民進行接種。

新加坡本月將進行首批疫苗注射，醫護人員、前線工作者和年長弱勢人士將優先獲得疫苗，接下來才逐步推廣到全國。

紐澳旅遊泡泡 明年首季施行

澳洲 疫情穩定，人口最多的新南威爾斯州14日解除在家工作令，是一大里程碑，但仍有許多企業打算維持彈性工作模式一路到2021年。另據BBC報導，紐西蘭總理阿爾登14日宣布，原則上同意與澳洲建立免隔離旅遊泡泡，有望明年首季開始實行，但仍要視兩國新冠肺炎疫情狀況而定。

紐西蘭的旅客自10月以來便允許進入澳洲大部分的省而不用隔離。不過，到目前為止這仍是單向協議，紐西蘭旅客返回紐國仍須進行14天隔離。澳洲人則不允許進入紐西蘭，除非有豁免證明。