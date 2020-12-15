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英國發現新變種病毒株「傳播更快」 現蹤近60地區！

編譯中心／綜合14日電
倫敦將在16日凌晨起進入最高等級的第3級防疫，室內娛樂場所必須關閉、餐廳與酒吧僅能外帶或外送。圖為14日倫敦街頭。（路透）
倫敦將在16日凌晨起進入最高等級的第3級防疫，室內娛樂場所必須關閉、餐廳與酒吧僅能外帶或外送。圖為14日倫敦街頭。（路透）

英國衛生大臣韓考克今天表示，在英格蘭南部發現比現行新冠病毒傳播速度更快的新變種病毒株，已通報世界衛生組織（WHO）。他表示，這或許與當地的疫情傳播速度變快有關。

韓考克表示：「初步分析顯示，新變種病毒株的傳播速度比現行更快，目前已發現超過1000例，主要在英格蘭南部，出現在近60個不同地區，案例迅速增加。」

韓考克也表示，其他國家也發現相同病毒株。但目前沒有跡象顯示變種病毒株比原本的病毒株更致命，也沒有證據會使現有疫苗失效。

韓考克同時證實，由於疫情未見緩和，倫敦將在16日凌晨起進入最高等級的第3級防疫。 艾塞克斯郡和赫特福德郡部分地區也將被畫為第3級，將全面禁止不同家戶在室內聚會、室內娛樂場所必須關閉、餐廳與酒吧僅能外帶或外送。

英格蘭地區實施封城措施1個月，2日才剛解禁。

世衛：醫院用水難 18億人染疫風險增

中央社引述法新社報導，世衛和聯合國兒童基金會（UNICEF）研究165國數據指出，全球有1/4醫療院所取得用水有困難，恐使多達18億人口染疫的風險升高。

世衛秘書長譚德塞說：「在一個缺乏用水、盥洗設備與衛生的醫療院所工作，就好比把醫護人員派去工作卻沒提供個人防護設備。」他特別提及低度開發國家。

報告也說，全球有1/3的醫療院所無法確保醫護人員的手部衛生，1/10缺乏盥洗設備。情況對全球47個低度開發國家來說更是嚴重，當地半數醫療院所無法取得飲用水，1/4無法取得衛生用途的乾淨水源，3/5缺乏基礎盥洗設備。

世衛 疫情 譚德塞

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