我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

聖誕節難過…德國防疫封鎖 南韓考慮全境封城

編譯中心／綜合13日電
法蘭克福示威者12日抗議防疫措施。（Getty Images）
法蘭克福示威者12日抗議防疫措施。（Getty Images）

南韓單日確診數紛創新高，南韓總統文在寅說，將考慮首度實施全國封城；德國則將在聖誕假期實施防疫封鎖。

南韓13日通報新增1030例確診，單日確診首度破千，連續第二天創單日新高。總理丁世均12日表示，若疫情持續擴散，全國防疫升至最高級將無可避免；文在寅13日也召開緊急會議，要求相關單位必要時果斷上調防疫級別，考慮全國封城。

首爾知名地標景福宮12日一名戴口罩職員撐雨傘擋雪。（美聯社）
首爾知名地標景福宮12日一名戴口罩職員撐雨傘擋雪。（美聯社）

在歐洲，德國13日通報新增2萬200例、新增321人不治，總理梅克爾宣布，自16日起販售非民生必需物資的商店與髮廊歇業，各級學校停課，管制將實施至明年1月10日，涵蓋聖誕假期，並呼籲公司行號允許員工在家工作或者延長假期。

墨西哥部分商店宵禁

墨西哥確診病例激增，首都墨西哥市政府12日表示，市中心和鬧區商店暫時必須在下午5時後關閉，降低染疫風險。墨西哥目前通報超過120萬例確診；死亡人數逾11萬3000人，全球排名第4。但官員承認實際確診人數可能高很多。

西班牙估明夏群體免疫

西班牙衛生大臣伊利亞估計，如果有夠多民眾接種新冠疫苗，到明年夏天結束時，西班牙應該可以達到群體免疫。西班牙將於下月開始接種，伊利亞受訪時說，到明年夏天結束時，全國4700萬人口中將有三分之二接種。

全球疫情表
全球疫情表

墨西哥 防疫 南韓

上一則

太子生母加入「宮鬥」？泰王傳要讓「出家廢妃」復位

下一則

預防硬脫歐！英國官員促超市囤貨 邊境車陣達16公里

延伸閱讀

沒失業但收入不夠怎麼辦？美式零工經濟前進南韓

沒失業但收入不夠怎麼辦？美式零工經濟前進南韓
全球最大橡膠手套製造商疏於防疫 吹哨人遭解雇

全球最大橡膠手套製造商疏於防疫 吹哨人遭解雇
鼓勵拍照不脫口罩 陳時中：「9成人戴著較英俊漂亮」

鼓勵拍照不脫口罩 陳時中：「9成人戴著較英俊漂亮」
南韓導演金基德染疫病逝 享年59歲

南韓導演金基德染疫病逝 享年59歲

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
英國90歲老嫗基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。美聯社

影／全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗

2020-12-08 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票