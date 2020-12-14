聖誕節難過…德國防疫封鎖 南韓考慮全境封城

法蘭克福示威者12日抗議防疫措施。（Getty Images）

南韓 單日確診數紛創新高，南韓總統文在寅說，將考慮首度實施全國封城；德國則將在聖誕假期實施防疫 封鎖。

南韓13日通報新增1030例確診，單日確診首度破千，連續第二天創單日新高。總理丁世均12日表示，若疫情持續擴散，全國防疫升至最高級將無可避免；文在寅13日也召開緊急會議，要求相關單位必要時果斷上調防疫級別，考慮全國封城。

首爾知名地標景福宮12日一名戴口罩職員撐雨傘擋雪。（美聯社）

在歐洲，德國13日通報新增2萬200例、新增321人不治，總理梅克爾宣布，自16日起販售非民生必需物資的商店與髮廊歇業，各級學校停課，管制將實施至明年1月10日，涵蓋聖誕假期，並呼籲公司行號允許員工在家工作或者延長假期。

墨西哥 部分商店宵禁

墨西哥確診病例激增，首都墨西哥市政府12日表示，市中心和鬧區商店暫時必須在下午5時後關閉，降低染疫風險。墨西哥目前通報超過120萬例確診；死亡人數逾11萬3000人，全球排名第4。但官員承認實際確診人數可能高很多。

西班牙估明夏群體免疫

西班牙衛生大臣伊利亞估計，如果有夠多民眾接種新冠疫苗，到明年夏天結束時，西班牙應該可以達到群體免疫。西班牙將於下月開始接種，伊利亞受訪時說，到明年夏天結束時，全國4700萬人口中將有三分之二接種。