加拿大3萬新冠疫苗到貨 高風險群準備開打

義大利 12日超越英國，成為歐洲染疫死亡人數最多的國家後，13日又通報新增484人病歿，並新增1萬7938例確診。義大利已向美國義大利已向輝瑞及莫德納藥廠訂購1009.5萬劑新冠疫苗 ，預計於1月開始接種。加拿大 則將在14日進行首批疫苗施打。

加拿大負責官員表示，首批大約3萬劑新冠疫苗將在13日晚間至14日陸續運抵加拿大，且最快14日開始為染疫高風險族群人士接種；疫苗施打地點將陸續增至大約200處。預計加拿大能在年底前收到24萬9000劑疫苗。

義大利增近500死 明年1月才有疫苗

美國約翰霍普金斯大學疫情數據顯示，義大利累計確診數達到184萬3712例，並有6萬4520人病亡。然而當局得等到歐盟藥品管理局給予疫苗上市許可，並於明年1月才有疫苗可打。

英國則通報新增1萬8447例確診、144人病亡，全國累計確診數184 萬9403例，總計6萬4170人病歿。

巴西擬明年上半年為1/4人接種

巴西政府12日提出疫苗全國接種計畫，初步目標在明年上半年將為5100萬人施打，約占巴西1/4人口。不過，由於總統波索納洛對疫苗抱持懷疑立場，12日公布的民調顯示，當地不願接種疫苗的比率，由8月間的9%增至本周的22%。且多數受訪者說，他們不願接受中國製疫苗。

巴西通報新增確診4萬3900例，有686人不治；累計確診688萬127例，18萬1123人病亡。巴西染疫死亡人數居全球第2高，僅次於美國。

早前確診 史瓦帝尼總理逝

史瓦帝尼政府透過聲明表示，總理戴安柏（Ambrose Dlamini）13日在南非醫院過世，但沒有宣布死因。中央社引述法新社報導，52歲的戴安柏在新冠病毒篩檢呈陽性後兩周，於12月初在鄰國南非住院。