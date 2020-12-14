我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

加拿大3萬新冠疫苗到貨 高風險群準備開打

編譯中心／綜合13日電

義大利12日超越英國，成為歐洲染疫死亡人數最多的國家後，13日又通報新增484人病歿，並新增1萬7938例確診。義大利已向美國義大利已向輝瑞及莫德納藥廠訂購1009.5萬劑新冠疫苗，預計於1月開始接種。加拿大則將在14日進行首批疫苗施打。

加拿大負責官員表示，首批大約3萬劑新冠疫苗將在13日晚間至14日陸續運抵加拿大，且最快14日開始為染疫高風險族群人士接種；疫苗施打地點將陸續增至大約200處。預計加拿大能在年底前收到24萬9000劑疫苗。

義大利增近500死 明年1月才有疫苗

美國約翰霍普金斯大學疫情數據顯示，義大利累計確診數達到184萬3712例，並有6萬4520人病亡。然而當局得等到歐盟藥品管理局給予疫苗上市許可，並於明年1月才有疫苗可打。

英國則通報新增1萬8447例確診、144人病亡，全國累計確診數184 萬9403例，總計6萬4170人病歿。

巴西擬明年上半年為1/4人接種

巴西政府12日提出疫苗全國接種計畫，初步目標在明年上半年將為5100萬人施打，約占巴西1/4人口。不過，由於總統波索納洛對疫苗抱持懷疑立場，12日公布的民調顯示，當地不願接種疫苗的比率，由8月間的9%增至本周的22%。且多數受訪者說，他們不願接受中國製疫苗。

巴西通報新增確診4萬3900例，有686人不治；累計確診688萬127例，18萬1123人病亡。巴西染疫死亡人數居全球第2高，僅次於美國。

早前確診 史瓦帝尼總理逝

史瓦帝尼政府透過聲明表示，總理戴安柏（Ambrose Dlamini）13日在南非醫院過世，但沒有宣布死因。中央社引述法新社報導，52歲的戴安柏在新冠病毒篩檢呈陽性後兩周，於12月初在鄰國南非住院。

疫苗 義大利 加拿大

上一則

英國一旦硬脫歐 衝擊民生、漁業到金融

下一則

太子生母加入「宮鬥」？泰王傳要讓「出家廢妃」復位

延伸閱讀

白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打

白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打
加拿大接收3萬劑新冠疫苗 高風險群最快明日接種

加拿大接收3萬劑新冠疫苗 高風險群最快明日接種
疫苗馬上開打 FDA警告如有過敏接種要小心

疫苗馬上開打 FDA警告如有過敏接種要小心
疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難

疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
英國90歲老嫗基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。美聯社

影／全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗

2020-12-08 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票