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1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

全球染疫破7100萬！2周暴增1000萬例 這一國死亡率最高

編譯中心／綜合12日電
全球新冠肺炎染疫人數11日突破7000萬人，圖為西班牙巴塞隆納市中心街道上7日擠滿聖誕購物人潮 。（美聯社）
全球新冠肺炎染疫人數11日突破7000萬人，圖為西班牙巴塞隆納市中心街道上7日擠滿聖誕購物人潮 。（美聯社）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球新冠肺炎染疫人數11日突破7000萬人，距離突破6000萬人染疫僅隔兩周；截至美東時間12日晚間9時，全球至少160萬3577人不治、至少7162萬6988例確診。

美國目前仍為疫情最嚴重的國家，逾1600萬人染疫，其次是印度約982萬例及巴西678萬例。依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有154人染疫喪命；其次依序為祕魯111人、義大利105人、西班牙102人。

不過，這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或重症病例。

義增649不治 累計病故歐洲之冠

義大利衛生部12日通報，新增649人染疫不治，累計病故6萬4036例，取代英國成為境內染疫病故最多的歐洲國家；同日也新增1萬9903人確診，累計確診增至182萬5775例。英國12日新增2萬1502人確診，法國新增1萬3947人確診。

此外，世界衛生組織（WHO）遭控和義大利衛生部密謀下架一份報告，報告揭露義大利在疫情初期的不當處置，希望避免出現更多死亡病例。

墨西哥准用輝瑞疫苗 全球第4國

墨西哥衛生官員11日說，墨西哥成為全球第4個批准緊急使用美國輝瑞疫苗的國家。墨西哥11日新增1萬2253例確診，境內累計達122萬9379例；染疫死亡新增693例，累計共有11萬3019人病故。

巴西衛生部12日通報新增4萬3900人確診染疫、686人染疫不治。

世衛數周內決定 是否批准疫苗

世衛組織首席科學家史瓦米那尚11日表示，世衛預計未來幾周內將決定，是否緊急批准輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康等藥廠研發的新冠疫苗使用。

亞洲方面，菲律賓通報新增1301例2019確診，累計確診數攀升到44萬8331例，已有8730人病逝。由於聖誕節即將到來，馬尼拉各商場近日湧現購物人潮，疫情傳播風險升高。馬尼拉警區開始加強部署警力，要求民眾戴口罩、保持社交距離，避免疫情擴散。

全球疫情表
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