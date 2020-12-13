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1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

與確診者距離6公尺外 韓高中生用餐被感染新冠

編譯中心／綜合12日電
美國副國務卿畢根（ 右二）10日與南韓外交部副部長崔鐘坤（左二）在首爾的一家餐廳共進晚餐。畢根8日抵達首爾進行五天訪問。（歐新社）
美國副國務卿畢根（ 右二）10日與南韓外交部副部長崔鐘坤（左二）在首爾的一家餐廳共進晚餐。畢根8日抵達首爾進行五天訪問。（歐新社）

南韓中央防疫對策本部通報，截至12日凌晨零時，新增950例確診，累計確診4萬1736例。新增病例主要來源是首都圈教會、療養醫院等設施再次出現群聚感染。此外，有研究揭露，一名高中生和確診者在同一間餐廳吃飯，雖然兩人相隔6公尺、且僅同處5分鐘，仍遭感染。

增近千例新高 派軍隊追蹤傳染鏈

新增的950例中，928例為本地感染，當中逾七成來自首都圈，首爾江西區一間教會和京畿道富川一間護老院，分別有59人和67人感染。

南韓總理丁世均表示，計畫派出800名軍人、警察和公務員，在首都圈負責追蹤潛在密切接觸者。總統文在寅表示，將在首爾地鐵站等人流密集地點，加設150個檢測中心。南韓至今累計逾4.1萬人感染，578人疫歿。

「南韓醫學科學雜誌」近期刊登的一項研究揭露，一名女高中生今年6月在一間餐廳用餐，之後一名確診售貨員也進入餐廳，兩人相隔達6公尺，且學生在五分鐘後就離開，兩人並未接觸。然而報告顯示，兩人感染同一病毒株，學生應是被售貨員感染。

專家模擬餐廳環境及測量氣流，發現餐廳氣流順著牆壁下降形成風谷，附近的人易受感染；若餐廳冷氣氣流強勁，大型氣溶膠和細小飛沫重疊，可將病毒傳至一或兩公尺遠。研究員因此建議南韓當局，更新有關防疫指南。

南韓 防疫 地鐵站

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