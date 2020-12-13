日本新增確診首度破3000例 內閣不支持率49%新高

日本新冠疫情擴散難以遏止，12日至少新增3024例確診。圖為東京民眾12日戴口罩外出。（美聯社）

日本新冠疫情 擴散難以遏止，12日至少新增3024例確診，首度突破3000例，重症患者數累計達578人，雙雙創下疫情爆發以來新高紀錄。

NHK報導，東京 都12日新增621例確診，再創疫情爆發以來新高，累計病例數4萬6745例。大阪府也新增429例，北海道新增189例確，至今累計1萬1171例；沖繩縣則新增51例，累計4785例。

福岡縣因應疫情擴大，第二度發布「福岡新冠病毒警報」，一方面籲請醫療機構持續確保足夠專用病床，也呼籲縣民徹底做好防疫 措施。

日媒最新民調顯示，日本首相菅義偉9月就任以來，內閣不支持率上升到49%、支持率下滑到40%，不支持率首度超越支持率，研判可能跟政府防疫未獲多數民眾正面評價有關。

有關菅義偉政府防疫政策，只有14%受訪者給予正面評價；負面評價受訪者高達62%。談到中央政府是否該再次公布中央層級的「緊急事態宣言」，57%受訪者認為應該。

東京八成長者在室內感染

此外，據報導，東京昨新增的595例中，65歲以上長者達107人，創下新高。當居調查發現，11月感染長者中，近8成是在家中、護老院等室內空間染疫。調查顯示，東京11月確診的1348名長者中，645人感染途徑已被查明，有293人是在「家中」被同住晚輩傳染；另有205人在醫院或養老院等設施被傳染，兩者比率相加高達76.1%。