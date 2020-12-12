歐洲疫苗「對長者效力不足」 2021年底前恐無法推出

法國將推遲文化場所重新開放的時間。（路透）

新冠疫情 蔓延，疫苗 消息備受關注，法國藥廠賽諾菲與英國葛蘭素史克藥廠共同研發的疫苗試驗結果顯示，老年人的免疫反應不夠充足，2021年底前恐無法推出。

中央社引述法新社報導，截至11日全球至少158萬2721人不治，超過6956萬4380例確診。據紐時的全球COVID疫苗追蹤專頁資料，美國已訂購1億劑賽諾菲&葛蘭素史克疫苗，歐盟訂購了3億劑，加拿大訂購7200萬劑；此外，賽諾菲還同意提供2億劑給疫苗全球取得機制COVAX，並計畫在2021年能生產達10億劑。如今相關取得時程恐都有變數。

路透報導，藥廠表示，計畫明年再展開新一輪試驗，希望能在2021年底前能做到讓疫苗更具保護力。原因是老年人對此關新冠疫苗的免疫反應較低，「可能是因為抗原濃度不足」。

英確診增破2萬 德添近3萬確診

全球疫情方面，儘管疫苗開打，英國疫情未見緩和，10日新增2萬694人確診。英格蘭公共衛生署（PHE）數據顯示，倫敦的感染率在截至6日當周為全英格蘭最高，未來恐被調整為最高警報等級。

此外，隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（RKI）數據11日顯示，德國新增2萬9875人確診、598人病故。總理梅克爾將與16邦領導人討論新的防疫措施。

法15日起宵禁 持續到明年

法國政府宣布，由於預計無法在15日達成單日新增確診降至5000例的「解封」目標，因此決定大幅調整第二階段解封方案，將於15日起恢復實施宵禁，並推遲文化場所重新開放的時間；聖誕及新年假期的管制措施亦會加強，包括建議限制聖誕聚會人數，也不會在除夕夜暫時解除宵禁。

巴西聖保羅縮短商家營業時間

巴西衛生部11日通報新增5萬3030例確診，染疫死亡新增646例。聖保羅州政府今天宣布12日起縮短酒吧的營業時間，另調整商店和商場的運作時間，以遏制疫情在全州蔓延。

巴西總統波索納洛終於意識到繼續漠視疫苗接種計畫可能會影響聲望，一改先前輕忽疫情措辭，命令衛生部長調整言論，避免民眾認為聯邦政府是因為政治因素而推遲疫苗接種。

南韓單日確診連日飆近700例

南韓單日確診數連續3天逼近700例，截至11日凌晨零時新增689例，為第3次大流行以來最高紀錄。境內自11月以來疫情未見趨緩，與居高不下的確診數相反，民眾對政府防疫政策的滿意度大跌。

大阪疫情燒 祭每床千萬補助

大阪疫情延燒，大阪市長松井一郎11日宣布新方案，只要醫療機構增加專用病床，每床可獲1000萬日圓（約元）補助金。

日本沖繩時報報導，根據統計，截至9日止的一週內每10萬人口新增確診數，大阪府以27.24人居冠、北海道以24.94人居次、東京都以22.28人排名第3；沖繩縣以17.78人排名第6。讀賣新聞報導，大阪府11日新增357例確診病例，是連續3天單日新增逾300例，至今累計病例數2萬4192例。