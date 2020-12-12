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南韓導演金基德新冠病逝 執導「聖殤」曾獲金獅獎

編譯中心／綜合11日電
南韓導演金基德感染新冠肺炎病逝。（美聯社資料照片）
南韓導演金基德感染新冠肺炎病逝。（美聯社資料照片）

南韓名導金基德驚傳因為新冠肺炎併發症離世，享年59歲。有俄媒報導他在拉脫維亞的一間醫院離世，隨後家人也透過韓媒證實。金基德以「聖殤」、「空屋情人」等片走紅，還曾拿下威尼斯影展金獅獎，享譽國際。

韓聯社引述俄羅斯塔斯社（TASS）及拉脫維亞媒體達爾菲（Delfi）報導，金基德感染新冠肺炎，11日凌晨在拉脫維亞醫院因病情惡化過世。當地消息人士指出，金基德11月20日到達拉脫維亞，12月5日失聯。金基德電影製作公司向韓媒news1表示，金基德家屬已證實金基德的死訊，並表示家屬也是今天才獲知此事。

金基德在1996年以電影「鱷魚藏屍日記」初試啼聲，2004年以電影「援交天使」奪得第54屆柏林影展最佳導演銀熊獎，2012年以電影「聖殤」獲第69屆威尼斯金獅獎肯定。

不過，2018年#Me Too運動在南韓掀起熱潮時，多名女演員出面表示曾遭金基德性侵，其中一人指控金基德在拍攝2013年得獎電影「莫比烏斯」（Moebius）期間，對她性虐待和肢體虐待，除了逼迫她演出劇本上沒有的性愛場景，還一再掌摑她，隨後又將她換角。

事後雖以證據不足為由，被害人放棄以性侵罪名起訴金基德，不過在肢體攻擊罪名上，檢方依輕罪庭外和解程序，對他處以500萬韓元（約4579美元）罰金。

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