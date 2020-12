上月撲殺1700萬隻 丹麥水貂墳場 恐污染地下水

丹麥地方的第四電台(Radio4)10日引述政府機構的報告指出,上個月全國大規模撲殺的水貂,被肢解後埋在土坑,可能會污染地下水。(路透)

丹麥上個月全國大規模撲殺水貂,但根據當地的第四電台(Radio4)引述政府機構報告指出,被肢解後埋在土坑的水貂屍體恐怕會污染地下水。不過,丹麥環保署並未立即回應路透的詢問。

丹麥政府上個月發現境內水貂身上出現變異的新冠病毒,並開始傳回給人類,因而下令撲殺境內養殖場全部1700萬隻水貂,並將部份水貂屍體掩埋在丹麥西部一座軍營的土坑,深度約為地表下2公尺處。

丹麥第四電台報導,但某些水貂屍體可能是因為分解過程中產生的氣體,將水貂屍體從土裡推向地面,露出土坑表面。

報導引述政府機構公布的這份新研究報告,在軍營土坑同樣位置的地下水可能已經遭到污染,報告並敦促相關單位儘快展開行動,把水貂屍體挖出來焚化。

這份報告是由丹麥環境保護署(Environmental Protection Agency)於11月下旬委託丹麥與格陵蘭地質調查所(Geological Survey of Denmark and Greenland)以及丹麥科技大學(Technical University of Denmark),由這兩個機構共同研究編寫而成。