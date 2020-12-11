我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

上月撲殺1700萬隻 丹麥水貂墳場 恐污染地下水

編譯中心／綜合10日電
丹麥地方的第四電台(Radio4)10日引述政府機構的報告指出，上個月全國大規模撲殺的水貂，被肢解後埋在土坑，可能會污染地下水。(路透)
丹麥地方的第四電台(Radio4)10日引述政府機構的報告指出，上個月全國大規模撲殺的水貂，被肢解後埋在土坑，可能會污染地下水。(路透)

丹麥上個月全國大規模撲殺水貂，但根據當地的第四電台(Radio4)引述政府機構報告指出，被肢解後埋在土坑的水貂屍體恐怕會污染地下水。不過，丹麥環保署並未立即回應路透的詢問。

丹麥政府上個月發現境內水貂身上出現變異的新冠病毒，並開始傳回給人類，因而下令撲殺境內養殖場全部1700萬隻水貂，並將部份水貂屍體掩埋在丹麥西部一座軍營的土坑，深度約為地表下2公尺處。

丹麥第四電台報導，但某些水貂屍體可能是因為分解過程中產生的氣體，將水貂屍體從土裡推向地面，露出土坑表面。

報導引述政府機構公布的這份新研究報告，在軍營土坑同樣位置的地下水可能已經遭到污染，報告並敦促相關單位儘快展開行動，把水貂屍體挖出來焚化。

這份報告是由丹麥環境保護署(Environmental Protection Agency)於11月下旬委託丹麥與格陵蘭地質調查所(Geological Survey of Denmark and Greenland)以及丹麥科技大學(Technical University of Denmark)，由這兩個機構共同研究編寫而成。

上一則

新冠確診暴增 韓趕工蓋方艙 日35地籲避免外出

下一則

13日死線快到！怕英硬脫歐 歐盟定應變措施

延伸閱讀

丹麥打造大型垂直農場 所在地原本是飛機庫

丹麥打造大型垂直農場 所在地原本是飛機庫
香港立法會前議員許智峯 由丹麥轉抵英國

香港立法會前議員許智峯 由丹麥轉抵英國
因水貂撲殺令飽受批評 丹麥總理巡視飼養場哭了

因水貂撲殺令飽受批評 丹麥總理巡視飼養場哭了
因水貂撲殺令飽受批評 丹麥總理巡視飼養場哭了

因水貂撲殺令飽受批評 丹麥總理巡視飼養場哭了

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
挪威央行副行長尼古拉森。（路透）

娶了中國妻子 挪威央行副行長未通過「安全審查」辭職

2020-12-04 23:43
幾名英國下議院議員表示，有多達5,00億英鎊紙鈔不知去向，敦促央行展開調查。路透

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查

2020-12-05 11:32
英國90歲老嫗基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。美聯社

影／全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗

2020-12-08 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠