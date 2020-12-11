英國確診再破2萬 倫敦最嚴重恐被劃入最高警報等級

英國首相強森視察疫苗施打情況。(Getty Images)

儘管疫苗開打，但英國疫情 未見緩和，10日新增2萬694人確診。英格蘭公共衛生署（PHE）數據顯示，倫敦 的感染率在截至6日當周為全英格蘭最高，未來恐被調整為最高警報等級。

英國8日開始為最脆弱族群施打由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技BioNTech研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，搶先全球接種。

然而，在大規模接種達成之前，英國疫情恐難有起色。「每日郵報」（Daily Mail）報導，衛生當局數據顯示，英國過去7天的平均每日確診數高達1萬6197起，是11月28日以來最高確診數據。

10日的2萬694人確診數較一週前的1萬4879人增長39%，比起9日的1萬6578人則是增長28%。10日病故人數516人較一週前增長19%，不過比起9日的533人下降3%。

英格蘭地區封城措施從2日解禁之後，重新實施3級疫情警報系統。疫情警報等級的劃分依據為各地區的確診數、傳染率，以及當地醫療體系目前的負擔程度，預料每14天進行調整，持續實施至明年3月。

警報第1級的地區將可允許最多6人在室內、室外聚會。第2級禁止不同家戶在室內聚會，但最多6人可在室外聚會。最嚴格的第3級則是禁止不同家戶在室內、室外聚會。

倫敦原本被劃入第2級，不過解禁後的疫情發展令人憂心。根據衛生當局數據，倫敦在6日的感染率為每10萬人191.8人，較前一週的158.1人增長，也比部分第3級警報地區更高。

倫敦32個自治市中有24個疫情惡化，最嚴重的黑弗靈（Havering）感染率為每10萬人346人。由於種種數據令人憂心，倫敦在英格蘭地區16日調整警報等級時，極有可能被劃入第3級。