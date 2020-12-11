我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

英國確診再破2萬 倫敦最嚴重恐被劃入最高警報等級

編譯中心╱綜合10日電
英國首相強森視察疫苗施打情況。(Getty Images)
英國首相強森視察疫苗施打情況。(Getty Images)

儘管疫苗開打，但英國疫情未見緩和，10日新增2萬694人確診。英格蘭公共衛生署（PHE）數據顯示，倫敦的感染率在截至6日當周為全英格蘭最高，未來恐被調整為最高警報等級。

英國8日開始為最脆弱族群施打由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技BioNTech研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，搶先全球接種。

然而，在大規模接種達成之前，英國疫情恐難有起色。「每日郵報」（Daily Mail）報導，衛生當局數據顯示，英國過去7天的平均每日確診數高達1萬6197起，是11月28日以來最高確診數據。

10日的2萬694人確診數較一週前的1萬4879人增長39%，比起9日的1萬6578人則是增長28%。10日病故人數516人較一週前增長19%，不過比起9日的533人下降3%。

英格蘭地區封城措施從2日解禁之後，重新實施3級疫情警報系統。疫情警報等級的劃分依據為各地區的確診數、傳染率，以及當地醫療體系目前的負擔程度，預料每14天進行調整，持續實施至明年3月。

警報第1級的地區將可允許最多6人在室內、室外聚會。第2級禁止不同家戶在室內聚會，但最多6人可在室外聚會。最嚴格的第3級則是禁止不同家戶在室內、室外聚會。

倫敦原本被劃入第2級，不過解禁後的疫情發展令人憂心。根據衛生當局數據，倫敦在6日的感染率為每10萬人191.8人，較前一週的158.1人增長，也比部分第3級警報地區更高。

倫敦32個自治市中有24個疫情惡化，最嚴重的黑弗靈（Havering）感染率為每10萬人346人。由於種種數據令人憂心，倫敦在英格蘭地區16日調整警報等級時，極有可能被劃入第3級。

疫情 倫敦 英國

上一則

日檢將以殺人罪起訴京阿尼縱火犯

下一則

澳洲放棄研發本土新冠疫苗 採購他國3100萬劑

延伸閱讀

美專家小組背書 輝瑞疫苗最快周六授權 下周施打

美專家小組背書 輝瑞疫苗最快周六授權 下周施打
專家：疫苗早期不會減慢病毒傳播速度 防疫措施仍重要

專家：疫苗早期不會減慢病毒傳播速度 防疫措施仍重要
輝瑞疫苗290萬劑待命配發 接種疫苗 明春才能有效防疫

輝瑞疫苗290萬劑待命配發 接種疫苗 明春才能有效防疫
2人出現副作用 英國保健署建議：嚴重過敏者暫緩打輝瑞疫苗

2人出現副作用 英國保健署建議：嚴重過敏者暫緩打輝瑞疫苗

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
挪威央行副行長尼古拉森。（路透）

娶了中國妻子 挪威央行副行長未通過「安全審查」辭職

2020-12-04 23:43
幾名英國下議院議員表示，有多達5,00億英鎊紙鈔不知去向，敦促央行展開調查。路透

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查

2020-12-05 11:32
英國90歲老嫗基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。美聯社

影／全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗

2020-12-08 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠