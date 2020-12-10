拚抗疫！加拿大批准輝瑞新冠疫苗 最快下周接種

加拿大總理杜魯多。（路透）

在人均協議採購劑量超過其他國家的加拿大 ，公共衛生部門9日批准輝瑞和BioNTech新冠疫苗 的使用，料下周展開接種。這是加拿大批准的首支新冠疫苗。

衛生部周三發布聲明說：「加拿大衛生部確定輝瑞/BioNTech的疫苗符合該部門對安全性、有效性和品質的嚴格要求。」

香港01報導，輝瑞疫苗獲准使用，為加拿大總理杜魯多下周啟動接種鋪路。加拿大成為第三個批准使用輝瑞疫苗的國家，首兩個國家為英國與巴林，輝瑞疫苗目前也在等待美國與歐盟審批。

人口3800萬的加拿大已有超過1萬2800人死於新冠感染。杜魯多上月表示，加國大多數人口應該能不晚於明年9月接種疫苗。根據加拿大政府文件，預計將在2021年底前完成疫苗接種。這也取決於其他疫苗的批准進度；加拿大已採購2000萬劑輝瑞/BioNTech疫苗。

加拿大衛生部官員在新聞發布會上稱，目前正審查另外三種候選疫苗，其中以Moderna疫苗的審批進度最快。

亞航：入境接種疫苗 將成亞洲趨勢

亞洲規模最大的低成本航空公司、馬來西亞「亞洲航空」（AirAsia）執行長費南德斯，9日在航空顧問機構亞太航空中心的活動上指出，亞洲各國政府將要求入境旅客接種新冠疫苗，這會成為趨勢。

路透報導，費南德斯說：「我認為，亞洲各國不會讓任何人沒接種就入境。」

費南德斯說，航空公司無權要求旅客接種，「這是政府的權力，政府才能決定要不要讓沒接種的旅客進來」。

馬來西亞廉航亞洲航空公司執行長費南德斯9日表示，亞洲各國政府可能會要求入境旅客須接種新冠疫苗。圖為馬來西亞吉隆坡機場的亞洲航空機隊。（路透）

全球第2起 西國動物園 4獅染疫

巴塞隆納獸醫當局指出，巴塞隆納動物園（Barcelona Zoo）4隻獅子確診新冠肺炎。有關當局指出，動物園11月首次出現病例後，兩名工作人員的檢測結果也呈陽性。

路透報導，繼美國紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo）4月有4隻老虎和3頭獅子染疫後，這是全球已知第2起大型貓科動物染疫案例。