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時代風雲人物票選 這些疫情「必要行業人員」勝出

編譯中心／綜合9日電
醫師等必要行業工作人員，在時代雜誌年度風雲人物讀者票選結果中位居第一。圖為美國德州休士頓一家醫院的醫療團隊，7月為一名新冠病人做心肺復甦術。（路透）
醫師等必要行業工作人員，在時代雜誌年度風雲人物讀者票選結果中位居第一。圖為美國德州休士頓一家醫院的醫療團隊，7月為一名新冠病人做心肺復甦術。（路透）

美國時代雜誌7日公布2020年「年度風雲人物」（Person of the Year）讀者票選結果，「必要行業工作人員」，包括醫師、護理師、快遞員、雜貨店店員等，在新冠肺炎疫情期間冒著生命危險服務人群，位居第一。

今年讀者投下800多萬票，必要行業人員以6.5%得票率獲得第一，擊敗其他80多個選項，包括美國總統川普、臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、天主教教宗方濟各等。年度風雲人物是當年最有影響力的個人或群體。

美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇，以得票率5%位居第二。佛奇經常批評美國當局未能遏制疫情，引發川普不滿，是美國抗疫行動中最具權威的人物之一。

消防員以得票率4.3%居第三，從澳洲到美國西部，他們冒著生命危險撲滅野火。「黑人的命也是命」社運人士以得票率4%居第四，在非裔美國人佛洛伊德、布倫娜．泰勒等被警察殺害後，他們帶動並激發全球反對種族歧視和警察暴力的示威。

美國總統當選人拜登以得票率3.85%居第五，他在投票率創新高的今年美國總統大選中擊敗川普。

時代雜誌定10日公布編輯評選的年度風雲人物。

心力交瘁 日護理師離職潮

日本讀賣新聞報導，日本境內新冠肺炎疫情持續延燒，長期下來造成護理師等醫院職員的勞動環境嚴苛，甚至在生活上受到歧視，使護理師等人員身心俱疲，相繼離開醫療抗疫前線。

從北日本某間綜合醫院離職的40多歲女性護理師表示，「經常為了自己什麼時候會被感染而感到緊張，身上負擔太重」。且工作量增加，但時薪還是只有約1400日圓（約13.4美元），而針對這波疫情獲得的特別津貼，也只有每月1萬4000日圓左右。

大阪市立十三市民醫院7月重啟部分門診，不斷地有醫護人員以「無法為本來專科領域患者看診很痛苦」、「負擔過重」為由離職。

快遞員在新冠肺炎疫情期間冒著生命危險服務人群。（路透）
快遞員在新冠肺炎疫情期間冒著生命危險服務人群。（路透）

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