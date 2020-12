時代風雲人物票選 這些疫情「必要行業人員」勝出

美國時代雜誌7日公布2020年「年度風雲人物」(Person of the Year)讀者票選結果,「必要行業工作人員」,包括醫師、護理師、快遞員、雜貨店店員等,在新冠肺炎疫情 期間冒著生命危險服務人群,位居第一。

今年讀者投下800多萬票,必要行業人員以6.5%得票率獲得第一,擊敗其他80多個選項,包括美國總統川普 、臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、天主教教宗方濟各等。年度風雲人物是當年最有影響力的個人或群體。

Here's who won TIME's 2020 Person of the Year reader poll #TIMEPOY https://t.co/8kg632dQ6j pic.twitter.com/rHgYe2Sbmy