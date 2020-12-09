擔心疫苗不安全 英國35%民眾不想接種

英國8日開始大規模施打新冠疫苗，不過，一項最新民調顯示，35%英國人表示接種意願不高。（Getty Images）

英國 今日開始大規模施打新冠疫苗 ，當局已訂購4000萬劑，可供2000萬人施打。不過，一項最新民調顯示，35%英國人表示接種意願不高，並有48%擔心疫苗不安全。

BBC、路透報導，觀察家報委託Opinium進行的民調顯示，48%受訪者擔心疫苗不安全，47%憂慮疫苗無效，還有55%擔心有副作用。雖有35%民眾因各種原因表示不太可能施打疫苗，仍有68%表示若有疫苗且政府建議注射就會接種，較兩周前微升一個百分點。

加國年底前將獲25萬劑疫苗

加拿大 總理杜魯多7日表示，加拿大將在12月底前獲得由美國輝瑞藥廠及德國BioNTech公司聯手研發的24萬9000劑新冠肺炎疫苗。ABC報導，預計加拿大將於10日批准使用疫苗，首批疫苗下周交付。

杜魯多表示，加拿大還與其他6家廠商簽訂合約，將會提供數百萬計疫苗。他說，會先在加國各大城市設立14個配送中心，每個省會有一個，但四個最大的省區會有兩個。他稍早曾說，公民不會率先獲得疫苗，因為加拿大沒有大規模疫苗生產設備，此言一出遭到反對黨抨擊。

南韓訂4400萬劑疫苗

南韓政府8日表示，已確保可取得4400萬人份的疫苗劑量，預計最快2021年下半年開始實施接種計畫。韓聯社報導，當地8日通報新增594例確診、3例死亡，累計確診3萬8755例、死亡552例。單日新增病例時隔3天降至600例以下，但已連續31天保持在三位數。

巴西預期2月底批准牛津疫苗

巴西衛生部長帕祖耶洛8日指出，英國牛津大學和藥廠阿斯特捷利康研發的疫苗，可望在2021年2月底獲得國家衛生監測局批准註冊。路透報導，巴西8日通報5萬1088例確診、842人病故，累計達667萬4999例確診、17萬8159例死亡。

此外，俄國5日起在首都莫斯科，為數千醫師、教師等人施打「史普尼克V」新冠疫苗，不過，這款疫苗只在數十名志願者身上測試後就獲准上市，不符合西方醫學標準。