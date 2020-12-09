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歐洲確診破2000萬例 義大利內政部長確診

編譯中心／綜合8日電
義大利米蘭人口最密集的倫巴底大區解除部分管制，並調整警戒級別從紅色至橙色，民眾可外出購物。（路透）
義大利米蘭人口最密集的倫巴底大區解除部分管制，並調整警戒級別從紅色至橙色，民眾可外出購物。（路透）

新冠肺炎疫情流行，歐洲確診病例突破2000萬，各國已開始或準備大規模施打疫苗，英國90歲婦人接種疫苗，是全球第一位；義大利內政部長確診，是最新一位染疫的高級國家官員，外交司法部長則自主隔離。

中央社引述法新社報導，歐洲國家通報的確診總數已突破2000萬例，至今歐洲52國的病例數量為世界各洲最多。過去7天世界新增的確診病例中，歐洲就占了將近40%，但感染率似乎有走緩趨勢，新增病例與前一周相較下降了2%。

義大利增1.4萬例、634不治

義大利政府表示，內政部長拉莫爾傑塞（Luciana Lamorgese）7日確診，開會時坐在旁邊、包括外交司法部長的兩位部長已自主隔離。路透報導，義大利8日通報新增1萬4842人確診、634人病故，累計確診增至175多萬例、6萬1240人不治，為歐洲第二高，僅次於英國。

英國8日通報1萬2282人確診、616人不治，累計確診增至175萬241例、病故6萬2033例。俄羅斯新增2萬6097例，包括在莫斯科的5232例，總確診數來到251萬5009起。同日有562人死亡，總數達4萬4159人不治。

自衛隊護理師 抵北海道旭川

日本重症患者數到8日累計536人，連續2天創新高紀錄；北海道旭川市8日新增50例確診創單日新高，地方政府早前求助，自衛隊派遣護理師已抵達。

東京的豐洲市場發生也大規模感染，自8月迄12月7日已有160人確診。不過，東京都政府表示，確診病患中多數感染路徑不明，僅16人獲確認，因此不算是群聚感染。

此外，代表日本一整年的象徵性食物「今年的一道菜」由「外帶美食」拿下，主因是受到疫情影響，提供外帶服務的店家增加、能外帶的美食種類也變多。

全球疫情表
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