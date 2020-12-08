日韓疫情惡化 領袖「抗疫不力」支持度暴跌

日本新冠肺炎疫情擴大，有醫師建議政府暫停實施振興國旅的Go To Travel方案。圖為群馬縣一家豆腐店。（中央社）

日本及南韓新冠疫情 近期不斷惡化，醫療系統壓力隨之倍增，兩地政府也因此受國內輿論批評抗疫不力，日本首相菅義偉及南韓總統文在寅的最新民調 支持度，更雙雙大幅下跌。

日：拒停國旅 經濟為重

共同社最新民調顯示，菅義偉內閣支持率最新為50.3%，較一個月前大跌12.7個百分點，是上任以來最低點，有55.5%受訪者對菅政府的抗疫表現「不予好評」。據報導，菅義偉雖然多次強調會兼顧防疫 及經濟，但被批評仍以經濟為重，例如他一直拒絕全面暫停「Go To Travel」國旅計畫，遭在野黨批評對疫情幾乎採取放任政策，並與「民意的危機感相背離」。

民調中就顯示，48.1%受訪者認為應該全面暫停「Go To Travel」，並有高達76.2%認為應防疫重於經濟。

韓：放寬限制 疫情反彈

在一海之隔的南韓，當局也備受批評。民調機構Realmeter新民調顯示，文在寅支持率只有37.4%，較上周大跌6.4個百分點，執政共同民主黨支持度更只有29.7%，較上周跌4.4個百分點。Realmeter指出，文在寅支持度大跌，除了因為政府處理疫情不力，還因官員相爭、爭議發言等，令民眾對文在寅施政產生不信任感。

南韓8月曾爆發第二波疫情，當局採取嚴格防疫措施，令疫情迅速受控，不過當局10月將社交距離限制措施調至最低後，首爾單日新增確診便急增13倍，顯示放寬防疫措施是疫情反彈的主因。雖然當局隨後收緊防疫，但疫情已失控。