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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

疫情升溫！首爾變「新冠戰區」 北海道大阪求援自衛隊

編譯中心／綜合7日電
南韓一位民眾（中）7日在首爾恩平區廳外接受新冠病毒檢測。（歐新社）
南韓一位民眾（中）7日在首爾恩平區廳外接受新冠病毒檢測。（歐新社）

南韓、日本近來疫情嚴峻。南韓衛生部長朴凌厚7日警告，首爾都會區已成「新冠肺炎戰區」。日本北海道和大阪皆為了確保有足夠醫療人手應對疫情，請求自衛隊派護理師支援。

南韓11月8311確診者隔離 

韓聯社報導，南韓7日通報新增615例確診，累計3萬8161例。南韓已連續一個月單日確診破百。這一個月來每日新增病例都在百位數，造成8311名確診患者隔離，創下境內隔離人數新高。

路透報導，總統文在寅下令動員所有可用資源追蹤感染史，並藉部署軍方和更多公職人力擴大採檢工作，且應延長採檢地點運作時間，及開設更多可以駕車出入的採檢機構。

東京病床使用率逾7成

NHK報導，日本7日新增1505例確診、39例病故，累計確診超過16萬例，2398人病歿。東京都新增確診299例，新冠住院患者首度突破1800人，病床利用率逾7成。

此外，北海道旭川市確診病例激增，已發生8起群聚感染，其中2起在醫院，導致醫療人力不足。旭川市決定透過向自衛隊求助，請求派遣約20名護理師與醫療人員協助防疫。大阪府知事吉村洋文7日受訪時也說，已向防衛大臣岸信夫求援，希望自衛隊派護理師支援，並獲得正面回應。

巴黎取消明年航空展 

歐洲風面，儘管德國實施5周防疫限制措施，全國染疫病例數仍居高不下。巴伐利亞邦（Bavaria）9日起加強實施防疫規範，包括地方宵禁及部分學校停課。法國巴黎航空展（Paris Air Show）主辦單位7日則表示，因為疫情蔓延，已經取消明年的航空展。

俄批准中國疫苗臨床試驗

國際傳真社報導，俄羅斯已經批准中國研發的疫苗Ad5-nCoV進行臨床試驗，8000名志願者參與。巴西聖保羅州政府宣布，從明年1月25日開始免費為民眾施打新冠疫苗CoronaVac，但仍須證明疫苗的功效和獲得國家衛生監督局批准。

英國8日開始施打第一批美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech研發的疫苗。外交部官員表示，軍隊可能加入協助疫苗從比利時運輸至英國。

此外，為配合全球疫情導致國際旅行受限，今年諾貝爾獎將取消傳統頒獎典禮，改在本周內於得獎者各別所在地頒發，最後再以一場小型線上典禮播放獲獎者致詞影片作結。

墨爾本迎5個月來首架國際航班

澳洲第2大城墨爾本7日迎接5個月來首架國際航班，這架班機的抵達將考驗維多利亞州重整的旅館隔離系統。澳洲3月間對非公民關閉邊界，但維多利亞州首府墨爾本2間防疫旅館6月底疫情後，墨爾本的機場停止任何班機降落。

全球疫情表
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疫苗 疫情 南韓

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