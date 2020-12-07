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拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

備戰2021年東奧！日本考慮開放小型觀光團

編譯中心／綜合6日電
日本今年初設立的巨大五環標誌1日重新被豎立在東京灣海面上。當晚，東京地標建築彩虹橋特別點亮彩虹顏色，與亮燈的巨型五環標誌相映成趣。（新華社）
日本今年初設立的巨大五環標誌1日重新被豎立在東京灣海面上。當晚，東京地標建築彩虹橋特別點亮彩虹顏色，與亮燈的巨型五環標誌相映成趣。（新華社）

東京準備明年舉行因疫情而延遲的夏季奧運之際，傳出日本政府正考慮在有限度基礎下，於明春恢復入境旅遊。

大阪護理師不足 中央擬派自衛隊

朝日新聞的報導，日本首相菅義偉政府偏向接受台灣、中國等疫情獲控制亞洲國家的小型旅行團。日方目前開放數量有限的民眾入境洽公，但必須自主隔離14天。

日本疫情方面，東京6日新增327例確診，連續12天單日新增逾300例；北海道疫情持續升溫，6日新增15人死亡，創新高，另新增187例確診。大阪的重症患者數居高不下，導致護理師人手嚴重不足，必須向外縣市求援，當局已考量派遣自衛隊看護官前往。

首爾明洞疫下變得冷清。（美聯社）
首爾明洞疫下變得冷清。（美聯社）

南韓67年來 首撤除夕敲鐘

南韓6日通報新增631例確診，為9個月以來最多。由於新一波疫情主要集中在首爾，地方政府5日破天荒實施為期兩周的宵禁，並取消除夕敲鐘儀式；另外市政府也正制訂措施，以防民眾在除夕當晚再大規模聚集慶祝。

義增564人不治 總數破6萬

歐洲疫情部分，義大利通報新增1萬8887例確診，染疫總數達172萬8000多例。目前，義大利成為全球第6個死亡總數突破6萬的國家，在歐洲僅次於英國。俄羅斯6日通報新增2萬9039例確診，創新高，並新增457人死亡，累計246萬770人染疫、4萬3141人不治。

澳洲連37天「清零」 防疫放寬

澳洲推行口罩令、檢測和追蹤等嚴格控疫措施，連續37天沒有新增確診，其中維多利亞省6日起放寬部分防疫措施，婚禮等公眾聚集活動的限制人數提升至最多100人，但仍規定平均2平方米空間只能有1人。當局也計畫從1月11日起，將辦公室上班人數比率由目前的25%提升至50%。室內及公共交通工具強制口罩令則會維持。

疫情 日本 義大利

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