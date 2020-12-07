印尼120萬中國疫苗到貨！部長卻陷採購抗疫品涉貪案

印尼6日收到來自中國的首批疫苗，準備進行大規模接種。（路透）

印尼 反貪腐機關今天點名社會事務部長尤利亞里涉及一起數百美元 賄賂案，還有另外4人涉案。此外，印尼總統佐科威表示，該國今天收到來自中國的首批新冠疫苗 ，政府正為大規模疫苗接種計畫進行準備。

尤利亞里是肅貪委員會近幾周來點名涉貪的第2位內閣部長，他涉嫌在一起5.9兆印尼盾（約4.2億美元）新冠肺炎社會援助品採購案中收賄，另兩名涉案者是一般公民。尤利亞里正在肅貪委員會總部接受問話，將遭到收押。

肅貪委員會表示，部分嫌疑人是在昨天的雅加達臥底行動中被捕，並當場起出贓款，「贓款分別放在7個行李箱、3個背包和多個信封中，總額約145億印尼盾（約103萬美元）。」

另據路透報導，總統佐科威在線上簡報時指出，印尼已收到來自北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的120萬劑疫苗，政府打算明年1月初再接收來自該公司的另外180萬劑疫苗。佐科威說：「我們多月來在多省透過模擬進行準備，我確信一旦決定我們可以開始疫苗接種，一切都將準備就緒。」

印尼是東南亞疫情最嚴重國家，近幾周每日確診人數飆升，全國染疫總數達57萬5796人，死亡總數達1萬7740人。