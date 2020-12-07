我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

印尼120萬中國疫苗到貨！部長卻陷採購抗疫品涉貪案

編譯中心／綜合6日電
印尼6日收到來自中國的首批疫苗，準備進行大規模接種。（路透）
印尼6日收到來自中國的首批疫苗，準備進行大規模接種。（路透）

印尼反貪腐機關今天點名社會事務部長尤利亞里涉及一起數百美元賄賂案，還有另外4人涉案。此外，印尼總統佐科威表示，該國今天收到來自中國的首批新冠疫苗，政府正為大規模疫苗接種計畫進行準備。

尤利亞里是肅貪委員會近幾周來點名涉貪的第2位內閣部長，他涉嫌在一起5.9兆印尼盾（約4.2億美元）新冠肺炎社會援助品採購案中收賄，另兩名涉案者是一般公民。尤利亞里正在肅貪委員會總部接受問話，將遭到收押。

肅貪委員會表示，部分嫌疑人是在昨天的雅加達臥底行動中被捕，並當場起出贓款，「贓款分別放在7個行李箱、3個背包和多個信封中，總額約145億印尼盾（約103萬美元）。」

另據路透報導，總統佐科威在線上簡報時指出，印尼已收到來自北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的120萬劑疫苗，政府打算明年1月初再接收來自該公司的另外180萬劑疫苗。佐科威說：「我們多月來在多省透過模擬進行準備，我確信一旦決定我們可以開始疫苗接種，一切都將準備就緒。」

印尼是東南亞疫情最嚴重國家，近幾周每日確診人數飆升，全國染疫總數達57萬5796人，死亡總數達1萬7740人。

印尼 疫苗 美元

上一則

法反「安全法」示威再爆衝突 巴黎燒車、砸店場面火爆

下一則

備戰2021年東奧！日本考慮開放小型觀光團

延伸閱讀

中國科興獲逾5億美元投資 疫苗年產能將倍增

中國科興獲逾5億美元投資 疫苗年產能將倍增
加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家

加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家
要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知
英國8日起打新冠疫苗 女王也要排隊

英國8日起打新冠疫苗 女王也要排隊

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
巴西總統波索納洛。(美聯社)

未認白登勝選 巴西總統：消息來源指美大選舞弊

2020-11-29 15:37
幾名英國下議院議員表示，有多達5,00億英鎊紙鈔不知去向，敦促央行展開調查。路透

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查

2020-12-05 11:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門