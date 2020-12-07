印尼120萬中國疫苗到貨！部長卻陷採購抗疫品涉貪案
印尼反貪腐機關今天點名社會事務部長尤利亞里涉及一起數百美元賄賂案，還有另外4人涉案。此外，印尼總統佐科威表示，該國今天收到來自中國的首批新冠疫苗，政府正為大規模疫苗接種計畫進行準備。
尤利亞里是肅貪委員會近幾周來點名涉貪的第2位內閣部長，他涉嫌在一起5.9兆印尼盾（約4.2億美元）新冠肺炎社會援助品採購案中收賄，另兩名涉案者是一般公民。尤利亞里正在肅貪委員會總部接受問話，將遭到收押。
肅貪委員會表示，部分嫌疑人是在昨天的雅加達臥底行動中被捕，並當場起出贓款，「贓款分別放在7個行李箱、3個背包和多個信封中，總額約145億印尼盾（約103萬美元）。」
另據路透報導，總統佐科威在線上簡報時指出，印尼已收到來自北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的120萬劑疫苗，政府打算明年1月初再接收來自該公司的另外180萬劑疫苗。佐科威說：「我們多月來在多省透過模擬進行準備，我確信一旦決定我們可以開始疫苗接種，一切都將準備就緒。」
印尼是東南亞疫情最嚴重國家，近幾周每日確診人數飆升，全國染疫總數達57萬5796人，死亡總數達1萬7740人。
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