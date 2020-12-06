防疫收緊！首爾限制夜間出行 日本關西計程車拒載無罩客

日本東京民眾1日行經澀谷娛樂區馬路。（美聯社）

儘管各國陸續傳出開發新冠疫苗、定案大規模接種日期等好消息，全球各地疫情 仍不容小覷。亞洲方面，日韓確診病例節節升高，當局收緊防疫 措施；土耳其近幾天染疫和病故人數創新高，進入5月來首度的周末全面封鎖。

南韓首爾限制夜間出行

南韓中央防疫對策本部5日通報，新增確診583例，已連續8天在400至500例徘徊，全國17個道（市）均出現確診病例，疫情呈現全國多點擴散態勢。首爾市5日起，要求電影院、超市等21時後全部關停，限制民眾夜間出行。

日本 520人重症創新高

日本疫情延燒，累計病例數已破16萬例，重症患者數也創下520人新高紀錄。此外，北海道旭川厚生醫院爆發最大規模群聚感染，至今已有221人染疫。為因應疫情，日本關西19家計程車業者跟進東京都業者，只要乘客無正當理由拒戴口罩，業者將可拒絕運送。這項運送條款變更已獲日本政府認可。

土耳其增196人死創紀錄

土耳其衛生部資料顯示，過去24小時新增196人不治，創單日新高紀錄，累計病故增至1萬4705人。此外，過去24小時新增確診3萬1896例，較前一天的單日確診最高紀錄3萬2736例減少，累計確診攀升至79萬7893例。