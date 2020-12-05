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全球每9秒有1人死於新冠！各國防疫更嚴格

編譯中心／綜合4日電
南韓大學聯考3日結束，專家憂心考生可能增加外出聚會活動，成為疫情變數。（美聯社）
南韓大學聯考3日結束，專家憂心考生可能增加外出聚會活動，成為疫情變數。（美聯社）

全球新冠肺炎累計確診病例4日突破6500萬例，造成逾150萬人死亡。據統計，上周每日平均逾1萬人不治，根據每周平均數據計算，每9秒便有1人死亡。儘管疫苗推出時程加快，各國仍紛紛祭出更嚴格的防疫規定。

南韓截至4日凌晨零時新增629例確診，是時隔9個月以來首次單日確診破600例，首都圈就有463例。首爾市政府宣布收緊防疫措施，商店、劇院及網咖等場所需於晚上9時關門。3日剛結束大學聯考的高三考生可能增加外出聚會活動，恐成為疫情變數。 

此外，土耳其確診和病故人數持續激增，4日晚間開始實施56小時周末全面宵禁。衛生部公衛專家表示，如果仍無法遏制疫情，將實施更全面性封鎖，包括跨年期間可能宵禁4天。

匈牙利病故新高 俄國增逾2萬例

匈牙利4日通報新增6212人確診、189人病歿，創下疫情爆發後境內單日死亡人數新高。匈牙利總理歐本政府3周前實施部分封城，包含晚上7時後宵禁及關閉中學等；歐本表示，中央政府會在7日宣布聖誕節的防疫規定。俄羅斯4日通報新增2萬7403例確診，其中有6868例在首都莫斯科。

法、泰、巴西 接種時間出爐

法國疫苗將從1月開始分3階段施打，法國已向6間藥廠訂購疫苗，「將會有2億劑疫苗，供1億人施打」，且將是全民免費，預估將花費15億歐元（約18億美元）社保預算。巴西聖保羅州州長多利亞表示，將從1月開始為州民施打與中國合作研發的疫苗。泰國和英國藥廠阿斯特捷利康簽署新冠疫苗合約，預估明年5月起在全國約1萬所地區型醫院施打，首批對象包括醫療人員、孩童、年長者及志願人士。

斯洛維尼亞下周起全民檢測

此外，斯洛維尼亞政府宣布，計畫下周展開全民病毒檢測，以盡快找出感染者及緊密接觸者，切斷病毒傳播鏈。人口約200萬的斯洛維尼亞正面對第二波疫情，目前已逾8萬人確診，累計1600人病歿。

全球疫情表
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疫苗 疫情 宵禁

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