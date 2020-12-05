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世衛研議「電子疫苗證書」 航空業反對：等不了

編譯中心／綜合4日電
目前旅客登機前一般要取得新冠病毒陰性證明，或直接在機場做快速檢測，圖為旅客感恩節前夕在洛杉磯國際機場接受測試。（Getty Images）
目前旅客登機前一般要取得新冠病毒陰性證明，或直接在機場做快速檢測，圖為旅客感恩節前夕在洛杉磯國際機場接受測試。（Getty Images）

世界衛生組織(WHO)今天表示，考慮使用電子疫苗證書(electronic vaccination certificates)，確認民眾是否已施打疫苗，便於民眾出外旅遊。

央廣引述法新社報導，世衛歐洲疫苗專家達塔說，使用電子疫苗證書，可以讓政府機構確認與監控民眾是否已施打疫苗。但是他也表示，目前這個構想還未定案，仍必須配合各國的國內法律。此外，她強調電子疫苗證書並非免疫護照。

世衛歐洲區高級緊急官員史摩伍德也說：「我們不推薦使用免疫護照。」世衛表示，因為專家還無法確定這些擁有COVID-19抗體的民眾，是否有二度染疫的風險，因此不建議各國推出免疫護照。

另據路透報導，對於世衛的構想，國際機場協會與大部分航空公司均反對強制旅客接種疫苗，因為業界恐難以等待疫苗普及。國際機場協會（ACI）與多家航空公司認為，在過渡期應容許出行旅客選擇接受檢測，以助業界盡快恢復。

另有專家擔心，此舉會對未能「搶得」疫苗者不公平。專家表示，任何形式的健康護照都可能侵害民眾隱私與出行自由，甚至因接種疫苗機會不均等而加劇歧視與社會不公。

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