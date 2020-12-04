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歐盟憲法之父 法前總統季斯卡染新冠病逝

編譯張佑生／綜合3日電
法國前總統季斯卡新冠肺炎併發症過世享耆壽94歲。(新華社)
法國前總統季斯卡新冠肺炎併發症過世享耆壽94歲。(新華社)

法國前總統季斯卡當地時間2日晚間在位於法國中部地區的盧瓦爾—謝爾省的住所逝世，享耆壽94歲。家人說，新冠肺炎的併發症為其死因。另據法國媒體報導，季斯卡近幾個月來健康狀況惡化，曾因心臟問題和肺部感染多次住院。

法國總統馬克宏透過聲明表示，1974年至1981年擔任法國總統的季斯卡，推動法國轉型，迄今仍引導法國前進。法國前總統沙克吉在推特上發文向季斯卡表示敬意，稱讚其一生努力加強歐洲國家之間的聯繫，「給法國帶來了榮譽」。

季斯卡在總統任內，因帶領法國社會走向現代化而著名，他推動的改革包括允許合意離婚和墮胎合法化等，同時也是促成歐洲整合的重要人物之一。

繼前任總統戴高樂統治多年後，季斯卡48歲當選總統，積極推動法國政治生活的現代化改革，對外奉行獨立的外交政策，主張以對話代替對抗。他積極推動西歐聯合，同時強調加強防務，發展核力量。競選連任時，敗在左派的密特朗。

在歐洲，季斯卡與前西德總理施密特建立起密切關係，聯手為單一歐元區打下基礎，並設立歐洲貨幣系統。季斯卡卸任總統後，本世紀初主持制訂「歐盟憲法條約」，被譽為「歐盟憲法之父」。

季斯卡與台海兩岸都有淵源。1980年，季斯卡首次以法國總統身分訪問中國，新華社報導，在任期間，他為法中關係發展作出積極貢獻。卸任總統後，季斯卡曾於1992年訪台，並到立法院參訪。

韓大學聯考 染疫生醫院應試

南韓國際廣播電台報導，南韓大學聯考3日舉行，今年報名參加考試的人數僅為49.3萬人，較去年減少10%，是啟用高考制度後人數最少的一次。另外，目前新冠疫情正在全國擴散，教育部門為正在進行居家隔離的學生在113個考點設置了583個考場，為確診學生在全國25家定點醫院和4個生活治療中心也設置了考場。

南韓一名考生穿著個人防護裝備應試，和旁邊的考生落差很大。（美聯社）
南韓一名考生穿著個人防護裝備應試，和旁邊的考生落差很大。（美聯社）

歐盟 南韓 教育部

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