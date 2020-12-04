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疫情居高不下 土耳其將接種中製新冠疫苗

編譯中心／綜合3日電
土耳其宣布將開始接種中國新冠疫苗，將分四階段進行。（取材自新京報）
土耳其宣布將開始接種中國新冠疫苗，將分四階段進行。（取材自新京報）

土耳其新冠肺炎確診和病故數持續激增，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）宣布採購的中國試驗性疫苗將於11日開始出貨，土耳其將成為最早對公民接種新冠肺炎疫苗的國家之一。

據美聯社報導，克扎上月宣布與中國北京科興生物技術公司（Sinovac Biotech）達成協議，購買5000萬劑新冠疫苗，應對該國新冠疫情。此一疫苗正進行最後階段的第3期人體試驗。

中央社報導，土耳其將會分四階段進行疫苗接種，其中第一階段先以醫護人員、65歲以上公民、安養機構長者、殘障或其他照護機構服務對象為主；接下來輪到提供必要服務的工人、至少有一種慢性病的50歲以上公民；第3階段則是至少有一種慢性病的50歲以下公民；其他公民將於第四階段施打疫苗。

克扎2日深夜在推特發文指出，向中國採購的疫苗將於11日開始出貨。克扎指出，一旦土耳其實驗室確認疫苗安全無虞，並且針對最新試驗完成初步評估後，就會核發早期使用授權。

他表示：「若一如我們所預期地繼續呈現正面進展，土耳其將成全球第一個在早期階段就開始進行疫苗接種的國家之一。」

據土國衛生部3日疫情通報，過去24小時新增3萬2381起病例，187例喪生；累計52萬167例確診、1萬3216人病故。

土耳其的人口超過8300萬，新冠肺炎新增病例居高不下，當局日前宣布周末全面封鎖56小時，周間自深夜至清晨宵禁等措施。

疫苗 中國 新冠肺炎

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