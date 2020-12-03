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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

英女王「自我隔離」不與家族過聖誕

編譯中心╱綜合2日電

英國疫情仍嚴峻，王室表示，女王伊莉莎白二世將放棄與家人共度傳統聖誕節。此次新冠疫情期間，高齡94歲的女王大都處於自我隔離狀態。

女王和王夫菲立普親王通常都會在英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Castle），與其他家族成員共度歡樂聖誕節。

英國王室表示：「考量所有適切建議後，女王和菲立普親王今年決定在溫莎城堡平靜度過聖誕節。」溫莎城堡位於倫敦以西。

疫情爆發後，女王推遲所有公開露面活動，3月19日從英國首都官邸，搬到溫莎城堡居住。

人口約3800萬的波蘭通報新增大約1萬4000起確診病例，全國累計超過100萬例確診，這證明第二波疫情比第一波更為嚴重。

波蘭疫情在10月和11月初急遽升溫後，每天的新增確診數已經有所下降，但波蘭不僅是篩檢率最低的歐洲聯盟（EU）國家之一，也是檢測呈陽性比率最高的國家之一。

德國也通報新增487例染疫死亡，這是境內自疫情爆發以來單日病歿新高人數。德國疾病控制中心說，過去24小時又有1萬7270人確診。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）1日表示，單日染疫不治人數太高，他並提醒民眾，每個數字的背後都有一場悲劇和一個人死亡。德國染疫死亡總數來到1萬7123人。

瑞士公共衛生署今天公布數據顯示，新增4786人確診，瑞士和鄰國列支敦斯登（Liechtenstein）確診總數達33萬5660例，又有115人染疫死亡，死亡總數累計4667例。

疫情 德國 聖誕節

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