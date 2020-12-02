印尼連日百死 雅加達墓園不夠用 金正恩傳接種中國疫苗

印尼連日超過100人染疫死亡，不但醫療體系已經無法負荷，甚至傳出首都雅加達連墓園都不夠用。（歐新社）

美國 約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，截至美東時間1日晚間，全球確診達6365萬135例，死亡達147萬6396例。各國搶著購入新冠疫苗 ，美國輝瑞與BioNTech宣布，已向歐盟申請批准使用疫苗；美國安全專家則指出，北韓領導人金正恩不久前已接種一款中製疫苗。

韓聯社報導，美國安全專家卡齊亞尼斯11月30日援引兩名日本情報人士消息，在「19FortyFive」網站刊出的一篇文章中表示，「北韓領導人金正恩及金氏家族內其他高官與領導階層」，在過去兩到三周內接種了中國政府提供的一款候選疫苗。北韓至今仍強調零確診，但WHO最近公布的報告顯示，該國可能有超過800個「疑似病例」。

北韓國家領導人金正恩傳出接種了中國政府提供的一款候選疫苗。（路透）

對此消息，中國外交部發言人華春瑩1日主持例行記者會時表示，不知道這一消息從何而來，聲稱沒有聽說。

日本增33死 創新高紀錄

綜合日媒報導，日本疫情 持續升溫，1日新增33例死亡病例、北海道單日新增14例死亡病例，同創疫情爆發以來新高紀錄。東京都新增372例確診，創疫情爆發以來的第二新高紀錄，至今累計病例數4萬1311例。

東南亞方面，印尼雅加達省長阿尼斯1日證實確診，目前無不適症狀，將在家隔離辦公。早前，副省長阿瑪德在11月29日確診。印尼11月29日單日新增6267人確診，創下單日確診最高紀錄，也是過去一周以來連續3天打破紀錄，且死亡人數連日超過一百人，光是11月30日就有130人染疫死亡，不但醫療體系已經無法負荷，甚至傳出首都雅加達連墓園都不夠用。

德疫苗申請上市 歐盟料明年初施打

德國生技公司BioNTech與美國合作夥伴輝瑞藥廠（Pfizer）1日表示，已向歐盟監管單位申請批准使用疫苗。歐洲聯盟藥品管理局（EMA）1日表示，將在29日前決定是否核准首批新冠疫苗的緊急使用授權。法國規畫於明年初替高危險群優先施打疫苗，4月到6月替其餘人民施打；德國已表示，希望在明年第一季啟動免疫計畫，正在全國各地籌備疫苗接種中心。

巴西新增5萬例 9月初來新高

拉丁美洲，巴西1日通報新增確診病例5萬909例，為9月初以來新高；另新增697人病故。路透報導，這個南美洲國家如今累計確診病例來到638萬6787例，死亡病例總數達17萬3817例。